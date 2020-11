Play wprowadza do sprzedaży nowe taryfy dla firm

Raz na jakiś czas przychodzi ten moment, w którym operatorowi wypada odświeżyć ofertę. Tym razem Play wprowadza do sprzedaży nowe taryfy dla klientów biznesowych z internetem bez limitu gigabajtów.

Play dba o klientów firmowych

W ostatnim czasie Play był zajęty przygotowywaniem oferty na święta Bożego Narodzenia 2020. Niedawno wprowadził też do sprzedaży nową propozycję dla klientów biznesowych, w której za 49,99 złotych (netto) miesięcznie (po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe) otrzymywali oni dwie karty SIM do telefonów i trzecią z nielimitowanym internetem do biura (z czego 100 GB z pełną prędkością).

Do tego mogli również liczyć na półroczny dostęp do platformy streamingowej Amazon Prime Video przez pół roku bez opłat oraz nawet do 9 rat gratis za smartfon, jeśli przeniosą numer od innego operatora.

Play – nowe oferty dla firm (taryfy, cennik)

Dziś operator przedstawiał całkowicie nową ofertę dla firm, która jest dostępna w trzech wariantach: S dla Firm, M dla Firm i L dla Firm. W każdej klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz Amazon Prime Video na pół roku za darmo.

S dla Firm M dla Firm L dla Firm internet w smartfonie bez limitu (15 GB z pełną prędkością) bez limitu (30 GB z pełną prędkością) bez limitu (70 GB z pełną prędkością) internet do biura brak bez limitu (200 GB z pełną prędkością) bez limitu (300 GB z pełną prędkością) rozmowy międzynarodowe do UE brak brak 250 minut wirtualna centralka brak brak tak TIDAL 1 miesiąc 6 miesięcy 6 miesięcy Cena netto (po rabatach) 45 złotych miesięcznie 60 złotych miesięcznie 80 złotych miesięcznie

We wszystkich taryfach klienci mogą dobrać kolejne karty SIM za 25 złotych netto miesięcznie każda, natomiast w ofertach M dla Firm i L dla Firm dostaną dodatkowo dostęp do technologii 5G.

Play dla firm – oferta dla przenoszących numer

Operator przygotował też specjalną ofertę dla osób, które przeniosą swój numer z innej sieci. Mogą oni w taryfie S dla Firm otrzymać dwie karty SIM za 50 złotych netto miesięcznie (po rabatach). Promocja jest również dostępna w ofertach M dla Firm (65 złotych) i L dla Firm (85 złotych). We wszystkich przypadkach oznacza to więc oszczędność rzędu 20 złotych netto każdego miesiąca.

Klienci oczywiście mogą jednocześnie dobrać do umowy smartfon, jak również router lub NET BOX.

