Polacy nie chcą płacić za Facebooka

Obecnie Facebook, podobnie jak inne duże serwisy społecznościowe, jest co najwyżej opcjonalnie płatny. Co jednak, jeśli jakikolwiek dostęp wymagałby płacenia? Okazuje się, że wielu Polaków zrezygnowałoby wówczas z mediów społecznościowych.

Płatny Facebook? Dziękuję, odpuszczam

Pamiętacie, gdy Elon Musk ogłosił wprowadzenie płatnej wersji serwisu X (dawniej Twitter)? Nie brakowało wówczas głosów, że jest to chybiony pomysł i początek końca całej platformy. Cóż, jednak rozwiązanie się przyjęło. Co więcej, nawet konglomerat Meta, do którego należy Facebook czy Instagram, zdecydował się na wdrożenie podobnej polityki.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przypadku Facebooka, jak i X subskrypcja zapewnia dostęp do płatnych, unikalnych funkcji. Wciąż jednak możemy korzystać ze znacznej większości opcji za darmo, tak jak miało to miejsce wcześniej. Nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić i bardzo dobrze. Przyznam, że nie wyobrażam sobie płacić za możliwość korzystania z jakiegokolwiek serwisu społecznościowego. Podobne zdanie ma wielu innych Polaków.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez IBRIS dla Santander Consumer Banku, 92% Polaków korzysta z mediów społecznościowych. Naprawdę sporo osób. Co ciekawe, aż 44% respondentów z tej grupy wskazało, że nie korzystałoby dalej z serwisów społecznościowych, gdyby były one dostępne wyłącznie w płatnym modelu subskrypcyjnym. Natomiast 39% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „Tak”.

Oczywiście przy odpowiedzi „Tak” należy wziąć pod uwagę, że z pewnością istnieje konkretna granica w wysokości opłaty, która zachęciłaby kolejne osoby do zrezygnowania z dalszego korzystania z serwisów społecznościowych. Dodam, że u mnie ten próg jest dość niski – najpewniej nie wydałabym nawet złotówki za dostęp do Facebooka czy X.

Co jeszcze wiemy z przeprowadzonego badania?

Dowiedzieliśmy się również, że 65% Polaków kupujących online korzysta z usług subskrypcyjnych, takich jak np. Netflix. Największą grupę stanowią osoby w wieku 18-29 lat (79%), a także użytkownicy w wieku 30-39 lat (75%). Natomiast 35% badanych stwierdziło, że nie posiada żadnej takiej usługi. Odpowiedzi takiej udzieliło 60% osób w wieku powyżej 60 lat i 40% mieszkańców wsi.

Wypada jeszcze dodać, że 32% respondentów opłaca tylko jedną usługę subskrypcyjną, 28% korzysta z dwóch usług, a 23% z trzech takich rozwiązań. Natomiast zaledwie tylko 5% osób wskazało, że opłaca pięć usług. Największym zainteresowaniem cieszą się serwisy streamingowe z filmami i serialami (91%), serwisy z muzyką (34%), usługi z e-bookami i audiobookami (15%), a także serwisy z grami (9%) i aplikacje użytkowe (9%).