Elon Musk znowu podnosi ceny Twitter (X) Premium

Elon Musk się nie zatrzymuje i potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy użytkowników. Na końcu października informowaliśmy Was o podwyżce cen X (Twitter) Premium. Nie musieliśmy długo czekać na kolejne windowanie cen. Ile teraz trzeba zapłacić za ekskluzywne funkcje tego serwisu?

Cena Twitter Premium to ciągła tendencja wzrostowa

W październiku 2022 roku Elon Musk przejął Twittera. Wówczas wiele się zmieniło. Ekscentryczny miliarder rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę operację wyciskania z użytkowników tylu pieniędzy, ile tylko się da. W marcu 2023 roku w Polsce pojawiła się możliwość zakupu Twitter Blue. Ta płatna wersja serwisu wówczas dawała m.in. możliwość edytowania opublikowanego tweeta, udostępniania dłuższych wpisów (do 4000 znaków) oraz „opieczętowania” profilu niebieskim znaczkiem.

Serwis dał polskim użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy miesięczną i roczną wersją subskrypcji, których ceny wnosiły odpowiednio 49 złotych i 514,99 złotych. Co ciekawe, te ceny dotyczą wersji na urządzenia mobilne. Cena wersji przeglądarkowej Twitter Blue była niższa i wynosiła 36 złotych (netto) miesięcznie bądź 374,99 złotych (netto) za rok z góry. Po publikacji informacji o cenach w sieci zawrzało. Wielu użytkowników stwierdzało, że Musk oszalał, ustalając ceny na tak wysokim poziomie.

W lipcu 2023 roku zniknął „niebieski ptaszek”, czyli symbol Twittera. Musk rozpoczął proces przekształcania platformy w „X”. Wraz z nową nazwą pojawiły się także nowe pomysły na to, jak zarobić na użytkownikach. Nowy właściciel chciał m.in. wprowadzić obowiązkowy abonament dla wszystkich. Wszystko po to, by „walczyć z armią botów”. Ten pomysł jednak (jeszcze) nie wszedł w życie.

Twitter Blue (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Na końcu października 2023 roku pojawiły się za to nowe, jeszcze droższe poziomy subskrypcji X (dawniej Twittera). Wówczas informowaliśmy Was o tym, że za pakiet Premium+, który oprócz funkcji znanych z Twitter Blue, dodatkowo usuwa reklamy z sekcji „For You” i „Following” oraz podbija zasięgi wpisów, trzeba w Polsce zapłacić 72 złote miesięcznie lub 749,98 złotych, płacąc z góry za cały rok. Jak słusznie zauważył w swoim artykule Bartosz, ta ekskluzywna wersja Twittera/X kosztuje tyle, ile dostęp do dwóch serwisów VOD.

Jako alternatywa dla kosztującego naprawdę sporo planu Premium+ pojawiła się subskrypcja Basic, która co prawda nie daje użytkownikom „znaczka jakości”, ale pozwala na personalizację, wysyłanie szyfrowanych wiadomości i promowanie przez platformę wpisów za 13,50 złotych miesięcznie lub 142,85 złotych rocznie.

Ile teraz trzeba zapłacić za Twitter Premium?

Jeśli uważacie, że 72 złote miesięcznie to już spora przesada, to lepiej usiądźcie, bo wystarczyły dwa tygodnie, by ceny płatnych subskrypcji jeszcze bardziej podskoczyły. Teraz za plan Premium+ polscy użytkownicy muszą zapłacić 88,56 złotych miesięcznie. Dla tych, którzy chcą zaoszczędzić całe 13%, możliwy jest zakup rocznej subskrypcji za dokładnie 922,48 złotych.

fot. Tabletowo

Nieco okrojony z funkcjonalności pakiet Premium można teraz kupić za 44,28 złotych miesięcznie lub 461,24 złotych rocznie. Z kolei będący „tanią alternatywną” dla tych wersji Twitter/X Basic kosztuje obecnie 16,61 złotych miesięcznie bądź 175,71 złotych za rok z góry.

Nowe ceny z pewnością są próbą uratowania budżetu platformy społecznościowej należącej do Elona Muska. Czy przyniesie to zamierzony efekt, czy wręcz przeciwnie? Roczna cena zbliżająca się do poziomu 1000 złotych wydaje się jednak mocno przesadzona.