Debiut nowego realme GT5 Pro. Da się go obsługiwać nawet bez dotykania

Nowy realme GT5 Pro został już zaprezentowany, a jego parametry są, jak na flagowca przystało, naprawdę niezłe. Inna kwestia, że nie mogę się oprzeć wrażeniu, iż część jego funkcji gdzieś już widziałem. Pisząc „gdzieś”, mam na myśli starsze smartfony LG oraz Google Pixel.

Specyfikacja nowego realme GT5 Pro

Warto się przyjrzeć specyfikacji nowego flagowego sprzętu realme. Za pracę urządzenia odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez, zależnie od wersji, 12 GB lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. W przeciwieństwie do realme 11, który rozczarował nas nieco faktem, iż nie oferował ekranu AMOLED, model GT5 Pro w taki wyposażono i to z wyższym odświeżaniem (144 Hz).

Bateria oferuje 5400 mAh pojemności, a dokładniej: dwie baterie po 2700 mAh każda. Smartfon wspiera ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz przewodowe via USB-C z mocą 100 W.

Smartfon realme GT5 Pro w różnych wersjach kolorystycznych (źródło: realme)

Główna jednostka tylnego aparatu oferuje użytkownikom 50 Mpix z FOV na poziomie 85° oraz przysłoną f/1,69 i wspierana jest przez teleobiektyw 50 Mpix, a także 8 Mpix obiektyw ultraszerokokątny. Co się zaś tyczy przedniego aparatu, to wiemy, że działa on na sensorze IMX615, ma FOV na poziomie 90° oraz przysłonę f/2,45.

Całość opatrzona jest systemem Android 14 z autorską nakładką producenta realme UI w wersji 5.0. Smartfon może się także pochwalić standardem odporności IP64. Pełną specyfikację techniczną możecie znaleźć poniżej.

Wyświetlacz 6.78″, AMOLED, 2780 x 1264 pikseli, 144 Hz; kontrast 5000000:1, maksymalna jasność 4500 nitów; 1,07 miliarda kolorów, saturacja DCI-P3 100% CPU Snapdragon 8 Gen 3 GPU Adreno 750 RAM 12 GB lub 16 GB (LPDDR5X) ROM 256 GB, 512 GB lub 1 TB (UFS 4.0) OS Android 14 z realme UI 5.0 Aparat tylny Główny: LYT-808, OIS, 50 Mpix,

ogniskowa 23 mm, FOV: 85°, przysłona f/1,69, matryca 1/1,4″



Teleobiektyw: IMX890, 50 Mpix, ogniskowa 65 mm, FOV: 36,4°, przysłona f/2,6, matryca 1/1,56″



Ultraszerokokątny: IMX355, 8 Mpix, ogniskowa 16 mm, FOV: 112°, przysłona f/2.2, matryca 1/4″ Aparat przedni IMX615, FOV: 90°, przysłona f/2,45, matryca 1/2,74″ Bateria 5400 mAh Ładowanie 50 W ładowanie bezprzewodowe, 100 W ładowanie przewodowe 5G Tak NFC Tak DualSIM Tak, 2 sloty nano SIM Wysokość 161,72 mm Szerokość 75,06 mm Grubość 9,23 mm Waga 218 g lub 224 g (zależnie od wersji) Moduły łączności Beidou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavlC, obsługa Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, w paśmie 2,4 GHz, 5,1 GHz i 5,8 GHz, Bluetooth 5.4, czujnik linii papilarnych w ekranie, geomagnetyczny, światła, zbliżeniowy, przyspieszenia, żyroskop Głośniki stereo, Dolby Atmos Wyjście słuchawkowe Nie Wersje kolorystyczne Red Rock (pomarańczowa), Bright Moon (biała), Starry Night (czarna) Cena od 3399 juanów (ok. 1921 złotych) do 4299 juanów (ok. 2430 złotych)

źródło: realme

Te funkcje gdzieś już widziałem…

Producent chwali się na stronie produktu, że nowy realme GT5 Pro będzie obsługiwał odblokowanie przy pomocy dłoni oraz wprowadzi obsługę gestami. Jak możecie pamiętać, podobne rozwiązania wprowadziło LG w swoim modelu G8, a obsługa gestami nie jest również obca posiadaczom starszych urządzeń Google Pixel. Inna sprawa, że realme postawiło w tym wypadku na wsparcie AI dla obsługi gestów, więc możliwe, że będzie działać to nieco lepiej.

Nie wiemy jednak, czy dane nam będzie to sprawdzić, gdyż smartfon może w ogóle nie trafić do dystrybucji poza Chinami. Przedstawiciele realme powiedzieli bowiem portalowi Android Authority, że „na ten moment nie mają w planach wypuszczenia sprzętu na rynek globalny”. Jeśli jednak znajdzie się on w Polsce, to zapewne przyjdzie nam za niego zapłacić znacznie więcej niż te bazowe ~2000 złotych.