CANAL+ online i Spotify Premium za darmo od Pyszne.pl. A do tego jeszcze rabat 15 złotych

Jest grudzień, a grudzień to miesiąc, w którym zarówno dajemy, jak i spodziewamy się prezentów. W tym przypadku obdarowującym jest portal do zamawiania jedzenia Pyszne.pl, który umożliwia otrzymanie darmowego dostępu do serwisów CANAL+ online i Spotify Premium, a do tego jeszcze kuponu rabatowego o wartości 15 złotych do wydania na Pyszne.pl.

„Pyszne Prezenty” od Pyszne.pl

Jedna z najpopularniejszych platform do zamawiania jedzenia online przygotowała akcję, w ramach której można otrzymać aż trzy prezenty. I to w bardzo prosty sposób, gdyż do odebrania każdego wymagane są tylko trzy rzeczy. Jakie?

Po pierwsze, trzeba złożyć zamówienie w dowolnej restauracji lub sklepie na kwotę minimum 30 złotych. Jest to bardzo niska i łatwo osiągalna kwota. Po drugie, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i zniżek. Jeśli do tej pory nie wyraziliście na to zgody, możecie to zmienić na swoim koncie użytkownika.

Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na wiadomość e-mail, która zostanie do Was przesłana – platforma deklaruje, że dostaniecie ją w ciągu ~2 godzin. W mejlu znajdziecie zaproszenie do odpakowania swojego prezentu – będziecie mieli na to tylko 72 godziny (3 dni), zatem nie warto zwlekać z jego odebraniem.

CANAL+ online i Spotify Premium za darmo oraz zniżka do Pyszne.pl

Każdy użytkownik może otrzymać aż trzy prezenty o całkiem sporej, łącznej wartości (patrząc przez pryzmat tego, że są one za darmo i nie ma wysokich wymagań) – miesięczny dostęp do CANAL+ online Seriale i Filmy, trzy miesiące Spotify Premium oraz 15 złotych zniżki na zamówienie na platformie Pyszne.pl.

Aby jednak wykorzystać „Pyszne Prezenty”, trzeba spełnić określone warunki. Z darmowego dostępu do CANAL+ online Seriale i Filmy oraz Spotify Premium mogą skorzystać wyłącznie nowi użytkownicy – nie można wykorzystać kodów do „opłacenia” kolejnego miesiąca/trzech miesięcy obecnej subskrypcji. Ponadto po wykorzystaniu darmowego okresu platformy zaczną naliczać regularną opłatę za subskrypcję, jeżeli z niej wcześniej nie zrezygnujecie.

W przypadku kodu rabatowego o wartości 15 złotych na Pyszne.pl wymogiem jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 40 złotych. Akcja „Pyszne Prezenty” potrwa do 31 grudnia 2023 roku.

Regulamin akcji „Pyszne Prezenty”