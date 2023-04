Płatności zbliżeniowe przy dystrybutorze na stacjach Avia. Sprawdź, czy skorzystasz z nich w swoim mieście

Możliwość płacenia za paliwo na stacjach paliw bez wchodzenia do budynku to jedna z najlepszych opcji, kiedy nie chce nam się biegnąć do kasy tylko po to, żeby przyłożyć „plastik” do terminala. Teraz będzie to możliwe na wybranych stacjach sieci Avia.

Nowa opcja płatności na 4 stacjach Avia

Dobrze przeczytaliście. Choć sieć Avia liczy ponad 110 obiektów w całej Polsce (głównie w średnich i małych miastach), to jak na razie, opcja płatności zbliżeniowych przy dystrybutorach możliwa będzie tylko w czterech miejscach, na stacjach:

Grzegorzewo,

Małkinia,

Poznań (Juraszów),

Gorzów Wielkopolski.

Pozostałe 100 miejscówek będzie musiało poczekać na swoją kolej – a ta nastąpi, bo jak przekazała firma, nowa usługa ma być wprowadzana sukcesywnie w następnych punktach. Unimot, który jest właścicielem tej marki, będzie też zachęcał do tego swoich franczyzobiorców na stacjach partnerskich.

Jak wygląda płacenie za paliwo przy dystrybutorze?

To będzie bułka z masłem. Po zatankowaniu paliwa wystarczy zeskanować kod QR, który znajduje się na dystrybutorze i zatwierdzić płatność w aplikacji Spark. Zaraz potem elektroniczny paragon lub faktura zostaje przypisany do naszego konta. W tej samej apce można też kupić bilety autostradowe e-TOLL.

Jedną z sieci stacji paliw, na których możliwe jest płacenie przy dystrybutorze jest Orlen (fot. PKN Orlen)

Choć opcja płacenia przy dystrybutorze to nowość dla klientów sieci stacji paliw Avia, to już od dawna z podobnej usługi można korzystać za pomocą aplikacji Orlen Pay, LOTOS Pay&Go, Carrefour, czy Circle K. Dobrze jednak, że takie możliwości się popularyzują i mogą z nich korzystać także ci, którzy preferują tankowanie w znanej, pobliskiej stacji paliw.