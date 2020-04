Aplikacja Orlen Pay z biometrią i płatnościami nie tylko za paliwo

Usługa Orlen Pay, która zapewnia wygodną metodą płacenia za paliwo bez konieczności wchodzenia do sklepu, otrzymała właśnie kilka nowych funkcji.

Co to jest Orlen Pay?

Wystarczy pobrać aplikację i zarejestrować się, aby odczuwalnie skrócić czas wizyty na stacji benzynowej. Dzięki Orlen Pay nie musimy już stać w kolejkach, odpowiadać na pytania o zbieranie punktów lub czy chcemy hot doga. Cały proces płacenia odbywa się przy dystrybutorze. Tankujemy, uruchamiamy aplikację, wykonujemy kilka kliknięć i możemy już ruszyć w dalszą podróż. To spore udogodnienie, z którego korzysta coraz więcej osób.

Orlen Pay dostępny jest zarówno na urządzenia działające pod kontrolą Androida, jak i na sprzęt z logo nadgryzionego jabłka. Większej aktualizacji doczekała się właśnie wersja skierowana dla użytkowników Androida. Dzięki wdrożonym zmianom, jeszcze więcej czynności wykonamy z poziomu smartfona.

Biometryczne zabezpieczenia i obsługa dodatkowych transakcji

Aplikacja Orlenu pozwala teraz na płatności nie tylko za paliwo, ale również za inne produkty, które znajdują się na podjeździe. Bez kontaktu z pracownikiem stacji możemy kupić m.in. płyn do spryskiwaczy. Ponadto, Orlen Pay obsługuje również płatności za skorzystanie z myjni dostępnych na wybranych stacjach.

Aktualizacja wprowadza jeszcze usprawnienia w logowaniu się do aplikacji. Na wybranych smartfonach dostępna jest opcja biometrycznego zabezpieczenia. Pozwala to na korzystanie z czytnika linii papilarnych lub systemu rozpoznawania twarzy użytkownika, co powinno dodatkowo podnieść komfort używania Orlen Pay.

Pozostałe nowości

Nowa wersja to także inne zmiany, które najpewniej spodobają się użytkownikom. Twórcy dodali obsługę rabatów Biznes Tank oraz Karty Dużej Rodziny, możliwość dodania kilku numerów rejestracyjnych pojazdów, a także zmieniono proces rejestracji nowego konta.

Aktualizacja jest już dostępna, można ją pobrać z Google Play. Natomiast właściciele smartfonów Apple muszą uzbroić się w cierpliwość – nowa wersja pojawi się trochę później. Nie jest znana dokładna data wprowadzenia zmian w aplikacji na iOS. Warto pamiętać, że Orlen Pay w wydaniu na iPhone’y nazywa się Orlen Mobile.

Polecamy również:

źródło: Cashless, Google Play