DJI zaprezentowało drona, który kosztuje tyle, co nowy samochód

Na szczęście nie mówimy tutaj o jakiejś ekskluzywnej limuzynie, ale tak – DJI Inspire 3 kosztuje tyle, że za jego cenę moglibyście wyjechać nowym samochodem z salonu.

Dron dla profesjonalnych fotografów

Inspire 3 jest sprzętem przeznaczonym głównie dla profesjonalnych fotografów i filmowców. Wyposażono go w pełnoklatkową kamerę Zenmuse X9-8K Air, która wraz z najnowszym systemem przetwarzania obrazu CineCore 3.0 wspiera nagrywanie w 8K i 25 kl/s. w formacie CinemaDNG oraz 8K i 75 kl./s w Apple ProRes RAW. W trybie S&Q (Slow and Quick) kamera nagra materiały w 4K i 120 kl./s w ProRes RAW bez przycinania obrazu.

Źródło: DJI

To nie koniec fotograficznych usprawnień. X9-8K Air wspiera również podwójne ISO. Na pełnej klatce i do 30 kl./s możecie spodziewać się EI o wartości 800/400. Powyżej 30 kl./s dostępne jest EI 320/1600. Ponadto sensor jest kompatybilny z pełnoklatkowym obiektywem 18 mm f/2.8 oraz nową soczewką tele zaprojektowaną specjalnie do powietrznej kinematografii w 8K. Możliwe jest również wymienienie obiektywu na pełnoklatkową soczewkę o ogniskowej 24 mm, 35 mm lub 50 mm.

Aby zachować kolorystykę ujęć pomiędzy innymi urządzeniami DJI (m.in. Ronin 4D) X9-8K Air pracuje na systemie DJI Cinema Color (DCCS). Ważną funkcją przydatną podczas profesjonalnych sesji filmowych jest Timesync Support, dostępny przez gniazdo audio jack 3,5 mm.

Źródło: DJI

Wszystko pod kontrolą

Inspire 3 wykorzystuje technologię RTK o wysokiej precyzji, aby operowany dron mógł latać stabilniej, a lot po trasie był o wiele bardziej dokładny. Precyzyjne latanie w niesprzyjających warunkach wspiera również system 3 GNSS (GPS+Galileo+BeiDou), wspomagany przez wbudowane dwuwarstwowe ceramiczne anteny. Aktywując RTK lub ustawiając stację mobilną D-RTK 2, pozycjonowanie drona jest precyzyjne i nie wymaga montowania dodatkowych modułów. W większości przypadków DJI Inspire 3 nie potrzebuje też kalibracji kompasu.

Źródło: DJI

Nowy dron DJI wyposażony jest również w debiutującą funkcję Waypoint Pro, która pozwala na planowanie ujęć i trasy lotu, korzystając z szerokiego zakresu ustawień. Wśród opcji znajdziemy Repeatable Routes, która pozwala operatorowi na kontrolę najmniejszych detali lotu na trasie. Możliwość ustawienia wysokości, prędkości czy kąta wychylenia gimbala sprawi, że trudne, pojedyncze ujęcia czy skomplikowane timelapsy staną się o wiele łatwiejsze w nakręceniu. Innym „pomocnikiem” jest 3D Dolly symulujący pracę wózków, systemów linowych czy jazdy kamerowej, jednak przewyższający ich możliwości dzięki kompaktowości i zwinności drona.

Źródło: DJI

DJI za 70 tysięcy

Inspire 3 wyposażono również w dziewięć czujników wizualnych, dzięki czemu ośmiokierunkowy system wykrywa przeszkody i chroni urządzenie przed poważnymi uszkodzeniami. Bezpieczeństwo poprawia ultraszeroka soczewka FPV 1/1.8 cala o kącie widzenia 161∘ z sensorem noktowizyjnym z pikselami o rozmiarze 3 μm.

Oprócz tego nowy system transmisji O3 Pro pozwala na przesyłanie informacji na odległość do 15 km z jednym kontrolerem i 12 km w trybie dual-control w czasie rzeczywistym w jakości 1080p i 60 kl./s. Po raz pierwszy w dronach DJI możliwy jest również podgląd nagrywanego materiału w jakości 4K/30 kl./s, ograniczony jest on jednak do 5 km.

Zaawansowany technologicznie dron DJI nie mógł obyć się bez odpowiedniej aparatury sterującej. W zestawie znajduje się kontroler RC Plus z dużym 7-calowym ekranem, który może pracować ponad 3 godziny na jednej baterii. Wymienić ją można w trybie hot-swap, dzięki czemu sprzęt może funkcjonować nieprzerwanie do 6 godzin.

Zakup DJI Inspire 3 będzie możliwy na oficjalnej stronie producenta pod koniec czerwca. Cena za zestaw z dronem, kamerą, kontrolerem bateriami, ładowarką, SSD 1 TB, walizką, śmigłami, pudełkiem do obiektywów oraz uprzężą do kontrolera wynosić będzie 15249 euro, czyli ~70750 złotych.

Za mniej więcej tę samą kwotę możecie w Polsce kupić m.in. Toyotę Aygo X czy Skodę Fabię – oba oczywiście w podstawowym wyposażeniu. Podejrzewam jednak, że profesjonalni operatorzy rozważą zakup Inspire 3 – w końcu to najbardziej zaawansowany sprzęt, jaki kiedykolwiek wypuściło DJI.