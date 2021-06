Carrefour wprowadza płatności za paliwo przez aplikację

Płatności z wykorzystaniem smartfonów już nikogo nie dziwią, jednak wciąż nie są dostępne w wielu sieciach handlowych. Carrefour, który do tej pory oferował swoim klientom usługę Scan&Go, postanowił wydać jej kolejną odsłonę. Tank&Go, bo o nim mowa, pozwoli na płacenie za paliwo bez podchodzenia do kasy.

Od teraz za paliwo zapłacisz bez stania w kolejkach

W Carrefour Polska zakończyła się już faza testów nowej usługi Tank&Go, dzięki czemu sieć udostępniła ją już wszystkim użytkownikom aplikacji Mój Carrefour. Tank&Go jest kontynuacją usługi Scan&Go, która cieszy się dużą popularnością wśród klientów.

Dzięki Tank&Go klienci tankujący na stacjach benzynowych Carrefour mogą opłacić rachunek za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, bez konieczności stania w kolejce za ludźmi kupującymi hot-dogi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dla których ważne jest bezpieczeństwo, szybkość i komfort dokonywania zakupów zakończyliśmy etap pilotażu usługi Tank&Go i udostępniliśmy wszystkim użytkownikom aplikacji Mój Carrefour możliwość wygodnej, bezkontaktowej i w pełni mobilnej płatności za paliwo na stacjach benzynowych Carrefour. To kolejny element w procesie oferowania klientom nowych rozwiązań na rynku i zapewniania pozytywnych doświadczeń zakupowych w naszej sieci. Grzegorz Wazowicz, Dyrektor Działu Usług Finansowych i Handlowych Carrefour Polska

Jak korzystać z Tank&Go?

Moduł Tank&Go jest już dostępny w aplikacji mobilnej Mój Carrefour, a jeśli jeszcze go nie widzicie, sprawdźcie, czy posiadacie najnowszą wersję apki. Po znalezieniu zakładki Tank&Go należy zalogować się w tym module, wprowadzić wymagane dane pojazdu i aktywować płatności mobilne Masterpass.

Po przyjechaniu na stację wystarczy wybrać dystrybutor, określić kwotę transakcji, dokonać płatności i rozpocząć tankowanie. Następnie, bez marnowania czasu w kolejkach, można odjechać do celu. Co ważne, faktura za każde tankowanie zostanie wysłana na maila przypisanego do aplikacji Mój Carrefour.

źródło: Carrefour

Niestety, usługa Tank&Go na tę chwilę działa jedynie w wybranych lokalizacjach:

Gliwice – Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1,

Warszawa – ul. Głębocka 15,

Łódź – ul. Kolumny 36 oraz ul. Przybyszewskiego 176.

Na szczęście Carrefour Polska zapowiada, że lista stacji obsługujących Tank&Go będzie konsekwentnie poszerzana.

Płatności z aplikacji są również dostępne na innych stacjach paliw, a mianowicie na Orlenie i Circle-K, jednak do tej listy już wkrótce może dołączyć BP i Lotos, które także testują to rozwiązanie.