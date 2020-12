Płatności mobilne przy dystrybutorze na każdej stacji paliw. Circle K ulepsza swoją aplikację

Po Orlenie i Carrefourze kolejna sieć stacji benzynowych umożliwia powszechne płatności za paliwo z wykorzystaniem telefonu. Na Circle K zrobimy to bezpośrednio przy dystrubutorze, bez potrzeby podchodzenia do kasy.

Udany pilotaż płatności przy dystrybutorach w Warszawie

Należąca do Kanadyjczyków sieć, będąca właścicielem zarówno benzynowych stacji obsługowych jak i automatycznych, rozszerza swoją usługę na wszystkie punkty w Polsce. Ma to miejsce ze względu na udane zainicjowanie tej funkcji w stolicy.

Po udanym wdrożeniu rozwiązania w Warszawie postanowiliśmy rozszerzyć usługę na terytorium całego kraju. Dzięki nowej funkcji w aplikacji Circle K wizyta na stacji może odbyć się całkowicie bezkontaktowo. Aleksander Wasiura, kierownik kategorii paliw w Circle K Polska

Aplikacja zezwala nie tylko na opłacenie tankowania – umożliwia także skorzystanie z myjni automatycznych na wybranych stacjach. To wszystko bez konieczności odwiedzania budynku stacji. Dodatkowe profity płyną wraz z założeniem konta – zyskuje się dostęp do lojalnościowego programu EXTRAClub.

Program jest dostępny zarówno na Androida jak i iOS. Można go pobrać ze sklepów Google Play jak i AppStore.

Circle K to jedna z popularniejszych sieci stacji benzynowych w Polsce. Jeszcze nie tak dawno występowała pod marką Statoil, co uległo zmianie na początku 2017 roku. W Polsce pod jej logotypem funkcjonuje blisko 350 punktów, co na pewno pomoże w szybkim rozwoju omawianej aplikacji. Na pewno też uszczęśliwi niecierpliwych zmotoryzowanych, którzy nie będą musieli czekać, aż klient przed nimi wybierze swój ulubiony sos do hot-doga.