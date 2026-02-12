Kolejny, tani smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Do sprzedaży trafił kolejny niedrogi smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi. Z okazji jego premiery przygotowano atrakcyjną promocję dla klientów.

Smartwatch Rollme Kore D1 zmierzy ciśnienie krwi (i nie tylko)

Smart zegarki z funkcją pomiaru ciśnienia nie są dziś czymś wyjątkowym. W przeszłości do sprzedaży w Polsce trafił bowiem m.in. Huawei Watch D i Huawei Watch D2, a w listopadzie 2025 roku premierę miał Rogbid Rowatch D3. Teraz do tego grona dołączył (podobnie przystępny cenowo) smartwatch Rollme Kore D1.

Rollme Kore D1 (źródło: Rollme)

Najważniejszą, oferowaną przez niego funkcją, jest pomiar ciśnienia krwi z użyciem paska wypełnianego powietrzem. Producent deklaruje, że zapewni on pomiary „klasy medycznej”, aczkolwiek równocześnie nie wspomina nic o uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu na podparcie tej deklaracji.

W związku z tym nie może on zatem zastąpić profesjonalnego ciśnieniomierza, choć wciąż może dawać pewien pogląd na ten aspekt i skłonić do konsultacji z lekarzem, jeśli pomiary będą przekraczały normę. Aktualnie prawidłowe ciśnienie krwi dla osób do 65. roku życia to 120-129/70-79 mmHg.

Smartwatch Rollme Kore D1 oferuje również funkcję pomiaru EKG wraz z jego analizą z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu oceny ryzyka wystąpienia potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. Umożliwia on też wysłanie powiadomienia do wskazanego kontaktu w przypadku sytuacji zagrażającej życiu (wymagane połączenie z telefonem).

Rollme Kore D1 (źródło: Rollme)

Ponadto smartwatch Rollme Kore D1 jest w stanie mierzyć temperaturę ciała, puls i poziom tlenu we krwi oraz monitorować sen i analizować go, by na przykład podać wskazówki, które pomogą poprawić jakość snu (co jest bardzo ważne).

Jakie jeszcze funkcje oferuje smartwatch Rollme Kore D1?

Smartwatch Rollme Kore D1 oferuje też możliwość przeprowadzania rozmów głosowych (wymagane połączenie z telefonem) i korzystania z asystenta głosowego oraz liczne tryby sportowe z analizą jakości aktywności fizycznej po zakończeniu ćwiczeń, a także podręczne aplikacje, takie jak alarm, stoper, minutnik, latarka czy pogodynka.

Z wszystkich ww. funkcji (jest obsługiwany język polski) można korzystać za pomocą wyświetlacza AMOLED o wielkości 1,95 cala i rozdzielczości 410×502 piksele. Producent deklaruje, że akumulator o pojemności 450 mAh wystarczy na 5-7 dni „codziennego użytkowania”, natomiast czas pracy w trybie czuwania ma przekraczać 30 dni.

Rollme Kore D1 to tani smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Zegarek sprzedawany jest w sklepie producenta za 139,99 dolarów, co jest równowartością około 500 złotych. Osoby, które go zamówią w okresie przedsprzedaży, otrzymają w prezencie smart ring R12.