Lepiej weź gotówkę ze sobą. Możesz mieć problem, żeby zapłacić kartą w sklepie

Jeżeli wybierasz się do sklepu, sprawdź, czy masz gotówkę w portfelu. Występują bowiem problemy z płatnościami kartami jednej z organizacji.

Awaria płatności kartami Visa 12 lutego 2026 roku

Posiadacze kart Visa zgłaszają, że występują problemy z płaceniem plastikami sygnowanymi logo tej organizacji w sklepach. Pierwsze zgłoszenia pojawiły się w serwisie Downdetector już około godziny 11:00 i od tamtej pory przybywają kolejne.

Problemy z płatnościami kartami Visa 12 lutego 2026 roku (źródło: Downdetector)

Choć zgłoszeń jest już ponad 1000, to mimo wszystko nie wygląda to na potężną awarię, na skutek której w ogóle nie dałoby się zapłacić kartą Visa w sklepie. Mimo wszystko lepiej mieć przy sobie trochę gotówki, ewentualnie możliwość skorzystania z innej metody płatności, na przykład Blika (kodem lub zbliżeniowo).

Przy okazji warto przypomnieć, że od 19 lutego 2026 roku w bankomatach Euronet będzie można wypłacić jednorazowo za pomocą Blika maksymalnie 200 złotych, a nie 800 złotych jak obecnie. Na szczęście zmiana ta nie weszła jeszcze w życie, więc jeśli potrzebujecie teraz większej ilości gotówki, nadal możecie ją wypłacić jednorazowo także z maszyn Euronetu.