Masz HBO Max w Canal+? Już wiadomo, jak będzie przebiegała migracja do Maxa

Już jutro – 11 czerwca 2024 roku – HBO Max zamieni się w Max. Ceny usług w ramach indywidualnej subskrypcji znane są już od jakiegoś czasu, jednak sytuacja w przypadku korzystania z serwisu VOD w ramach pakietu oferowanego przez dostawców ma się nieco inaczej. Wreszcie pojawiły się informacje, co z abonentami Canal+.

Max już prawie rozgaszcza się w Polsce

Jak już pewnie kilka razy słyszeliście – od jutra, czyli 11 czerwca 2024 roku, platforma HBO Max zmienia nazwę na Max. Wiemy już, z jakich pakietów będzie można korzystać, co one obejmą i jaka będzie ich cena. Nowy serwis, należący do Warner Bros. Discovery, pozwoli użytkownikom dość płynnie przejść z jednej wersji w drugą – miejmy nadzieję, że odbędzie się to bez większych problemów.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Oczywiście do użytkownika należy pobranie i zainstalowanie nowej aplikacji oraz zalogowanie się w oparciu o stary login z hasłem. Osoby, które opłacają subskrypcję indywidualnie w zasadzie nie mają czego się obawiać, bo nie dość, że konto HBO Max zostanie zmigrowane automatycznie, to jeszcze cena za dostęp do nowego serwisu nie ulegnie zmianie.

W nieco innej sytuacji stawiani są użytkownicy, którzy korzystają z serwisu w ramach pakietów u wybranych partnerów – w tym przypadku każdy z dostawców może podejść do sprawy inaczej. Już jakiś czas temu głos zabrała Netia, Plus, Polsat Box czy Player, a (dopiero) teraz do grona dołącza Canal+. Jak będzie przebiegała ta migracja?

Max w pakiecie Canal+

Canal+ również pozwoli na automatyczne przeniesienie usługi z HBO Max do nowego wydania platformy, a klienci będą mogli korzystać z pakietu Standardowego za obecnie opłacaną kwotę. Plan ten pozwala na korzystanie z dwóch urządzeń.

Jednak nic nie jest wieczne. Jeżeli macie dostęp do serwisu w ramach tzw. oferty ze zobowiązaniem, możecie oglądać treści do końca okresu obowiązywania umowy. Natomiast jeśli takiego zobowiązania nie posiadacie – Max pozostanie do Waszej dyspozycji do 30 września 2024 roku.

W nowej aplikacji będziecie musieli zweryfikować ograniczenia wiekowe, podczas gdy reszta ustawień co do treści, czyli profile, historia oglądania, Kontynuuj oglądanie czy Moja lista, pozostaną bez zmian. Warto mieć na uwadze, że dotychczas pobrane treści zostaną usunięte.

Z kolejnych smutnych wieści – abonenci Canal+ nie będą mieli możliwości wykupienia pakietu dodatkowego Kanały TV i Sport, ale nadal będą mogli korzystać z kanałów HBO.