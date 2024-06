Gogle Apple Vision Pro wychodzą poza USA i zyskują nowe funkcje

Amerykański gigant mówi o goglach Apple Vision Pro jak o urządzeniu rewolucyjnym. W naszej części świata trudno to póki co zweryfikować. Wreszcie jednak coś rusza się w tym temacie, choć jeszcze nie do takiego stopnia, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Przy okazji producent przedstawił też nową wersję systemu operacyjnego visionOS. Co się zmieniło?

Gogle Apple Vision Pro wychodzą poza granice USA

Oficjalna prezentacja gogli Apple Vision Pro odbyła się w czerwcu 2023 roku. W lutym tego już roku zaś miejsce miała ich rynkowa premiera. Wtedy jednak urządzenie trafiło wyłącznie do sklepów w Stanach Zjednoczonych. I tak jest do dzisiaj.

Amerykański gigant zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu sytuacja ulegnie zmianie i obok USA na liście dostępności pojawi się 9 innych krajów. To (w kolejności alfabetycznej): Australia, Chiny, Francja, Hongkong, Japonia, Kanada, Niemcy, Singapur i Wielka Brytania.

Dobrze widzisz: na liście wciąż nie znajduje się Polska i na razie nie wiadomo, czy – a jeżeli tak, to – kiedy będziemy mogli kupić gogle w naszym kraju. Tymczasem producent z nadgryzionym jabłkiem w logo kontynuuje rozwijanie swojego urządzenia.

fot. producenta

Tak właściwie to rozwija jego oprogramowanie. Choć gogle są dostępne na rynku dopiero od kilku miesięcy, to już teraz zapowiedziana została nowa wersja stworzonego z myślą o nich systemu operacyjnego, mianowicie visionOS 2.

Co nowego w visionOS 2?

Wśród nowości, jakie przynosi ze sobą ta aktualizacja, znajduje się możliwość przekształcania typowych, dwuwymiarowych zdjęć w obrazy przestrzenne. A to po to, by móc „ponownie przeżywać chwile z przeszłości”, jak hucznie zapowiada Apple. Całość bazuje, rzecz jasna, na algorytmach sztucznej inteligencji.

System visionOS 2 ułatwia także obsługę urządzenia. Robi to, poszerzając zakres rozumianych przez gogle gestów wykonywanych dłonią. Korzystając z nich użytkownicy będą mogli włączyć widok domowy lub centrum sterowania, sprawdzić aktualną godzinę i stan naładowania czy też wyregulować głośność.

Co poza tym? Wyświetlacz wirtualnego Maca będzie miał większą przekątną i wyższą rozdzielczość, wprowadzona zostanie obsługa myszki, a widok domowy będzie mógł być precyzyjnie spersonalizowany przez użytkowników.

fot. producenta

Do tego dochodzą jeszcze takie nowinki, jak tryb wielu okien w aplikacji Apple TV, ćwiczenia oddechowe w aplikacji Uważność, funkcja Podpisy na żywo w obrębie całego systemu oraz pełna obsługa technologii AirPlay. Dopełnieniem całości jest szereg nowych API i frameworków dla deweloperów.