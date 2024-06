Masz firmę? Allegro obniżyło dla Ciebie ceny

Popularna platforma e-commerce stawia na firmy i uruchamia akcję promocyjną Allegro Business Days. Jest to odpowiednik okazji dla klientów indywidualnych, który pozwala na zakupy tysięcy produktów w obniżonych cenach. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z wyjątkowych ofert?

E-commerce coraz częstszym sposobem na zakupy firmowe

Allegro stało się niezwykle popularne wśród klientów indywidualnych, a w ostatnim czasie wzbudza też zainteresowanie coraz większej liczby przedsiębiorców. Jak zaznacza platforma – liczba firm robiących zakupy w serwisie sukcesywnie się zwiększa. Według szacunków serwisu grono przedsiębiorców rok do roku wzrasta o 20%.

Wprowadzone właśnie Allegro Business Days to biznesowa odsłona popularnej kampanii promocyjnej, która mamy nadzieję przekona kolejnych przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty dla firm. Piotr Truszkowski, Head of Group B2B na platformie Allegro

Wychodząc naprzeciw firmom, platforma postanowiła zorganizować dla nich Business Days – odpowiednik tak zwanych Allegro Days, czyli dni, w których sporą część produktów można kupić w obniżonej cenie. Pierwsza, testowa akcja promocyjna została przeprowadzona w marcu 2024 roku, a teraz oficjalnie jest dostępna dla przedsiębiorców. Będzie trwać do 23 czerwca i ma obejmować setki tysięcy ofert.

Kampania Business Days ma być promowana na wiele sposobów – w spotach radiowych czy innych kanałach marketingowych, aby zachęcić jak najwięcej małych i średnich firm do wykorzystania serwisu w celach zakupowych. Autorem kampanii są wewnętrzni pracownicy platformy e-commerce, agencje The Makers, dom produkcyjny Moon oraz dom mediowy Stacom.

Okazje na Allegro dla firm

Aby skorzystać z akcji promocyjnej dla firm, konieczne jest zarejestrowanie bezpłatnego konta firmowego w ramach Allegro Business (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy). Tego typu konto nie tylko zapewnia dostęp do czasowo tańszych produktów, ale przede wszystkim znacząco ułatwia codzienną pracę zarządzającym przedsiębiorstwem.

Udogodnienia dla firm na platformie e-commerce obejmują m.in. dostęp do cen netto, rabatów na zakupy hurtowe czy nieco korzystniejsze oferty w ramach odroczonych płatności za pomocą Allegro Pay Business – w tym możliwość opóźnienia zapłaty o 60 dni.

W ramach konta dla przedsiębiorstw możliwe jest także skorzystanie z programu ochrony kupujących oraz popularnej usługi Smart! (obowiązującej przy osiągnięciu minimalnej wartości zamówienia), która udziela dostępu do nielimitowanych dostaw czy zwrotów bez opłat.