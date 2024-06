Apple zapowiada trzy nowości w słuchawkach AirPods

Wśród wielu nowości, jakimi firma Apple podzieliła się z widzami podczas konferencji WWDC 2024, znalazły się też trzy funkcje kierowane do użytkowników słuchawek AirPods. Już za kilka miesięcy korzystanie z tych urządzeń może stać się jeszcze bardziej komfortowe.

Słuchawki Apple AirPods z Siri Interactions

Z asystentami głosowymi kłopot jest taki, że użytkownicy niekoniecznie mają ochotę konwersować z nimi w każdej sytuacji i o każdej porze. Za przykład można wziąć chociażby tłoczne, głośne miejsca albo wręcz przeciwnie: takie, w którym należy raczej zachowywać się cicho. Właśnie dlatego powstała funkcja Siri Interactions.

Ta nowinka umożliwia bezgłośne odpowiadanie wirtualnej asystentce na jej komunikaty. Jak to działa? Wystarczy, że użytkownik skinie głową na potwierdzenie lub pokręci nią, aby zaprzeczyć. Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest odebranie lub odrzucenie połączenia, ale producent wspomina też o reakcji na wiadomości i wielu innych sytuacjach. Całość bazuje na sztucznej inteligencji i czipach H2.

A do tego izolacja głosu i spersonalizowany dźwięk przestrzenny

Ten sam duet odpowiada za inną z nowych funkcji, z których jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać użytkownicy słuchawek AirPods Pro. To Izolacja głosu – nowy tryb, który możesz już kojarzyć z innych urządzeń Apple: iPhone’a czy iPada. Jego zadanie polega na odseparowaniu głosu użytkownika i równoczesne wzmocnienie go na tyle, by rozmówca dobrze go słyszał i nie przeszkadzały mu w tym szumy wiatru.

AirPods Pro 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Ostatnią spośród nowinek zaprezentowanych na WWDC 2024 jest spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy, czyli nic innego, jak realistyczne i dostosowane do użytkownika efekty trójwymiarowe. To coś, co najbardziej docenią miłośnicy gier oraz filmów i seriali.

Z tej funkcji skorzystać będą mogli użytkownicy słuchawek AirPods (3. generacji), AirPods Pro i AirPods Max. Kiedy? Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch nowinek, tak i ta powinna dotrzeć do nich jesienią 2024 roku.

Jak na razie dostępne są wyłącznie w testowej wersji oprogramowania – dla uczestników programu Apple Developer Program. Tam, przedpremierowo, zostaną dokładnie sprawdzone.