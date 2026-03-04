Planujesz kupić nowego średniaka Samsunga? Przygotuj więcej pieniędzy

Już Samsung Galaxy S26 jest droższy od Galaxy S25 i zapowiada się na to, że wzrost cen nie ominie również średniopółkowych smartfonów producenta z Korei Południowej.
Smartfony Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 będą droższe od Galaxy A56 i Galaxy A36
W podstawowej wersji Samsung Galaxy S26, zaprezentowany 25 lutego 2026 roku, jest droższy o 300 złotych od Galaxy S25, natomiast Galaxy S26+ kosztuje więcej o 600 złotych niż Galaxy S25+. Z kolei cena Galaxy S26 Ultra wzrosła o tylko 100 złotych. Największa podwyżka wynosi jednak aż 1000 złotych.
|Galaxy S26
|Galaxy S25
|Galaxy S26+
|Galaxy S25+
|Galaxy S26 Ultra
|Galaxy S25 Ultra
|256 GB
|4499 złotych
|4199 złotych
|5599 złotych
|4999 złotych
|6499 złotych
|6399 złotych
|512 GB
|5399 złotych
|4699 złotych
|6499 złotych
|5499 złotych
|7399 złotych
|6899 złotych
|1 TB
|–
|–
|–
|–
|8699 złotych
(16 GB RAM)
|7999 złotych
(12 GB RAM)
Nie tylko jednak flagowe smartfony Samsunga zdrożeją w 2026 roku. Według przedpremierowych informacji droższe będą również średniopółkowce:
- Samsung Galaxy A57
- 8/128 GB – 539 euro (równowartość około 2300 złotych)
- 8/256 GB – 609 euro (~2600 złotych)
- Samsung Galaxy A37
- 6/128 GB – 439 euro (~1870 złotych)
- 8/256 GB – 539 euro (~2300 złotych)
Ceny poprzedników zaczynały się zaś w Europie od odpowiednio 479 i 379 euro. Różnica wynosi zatem 60 euro (~255 złotych). Dla przypomnienia poniżej cena Galaxy A56 i Galaxy A36 w dniu premiery w Polsce 2 marca 2025 roku:
- Samsung Galaxy A56
- 8/128 GB – 1999 złotych
- 8/256 GB – 2199 złotych
- Samsung Galaxy A36
- 6/128 GB – 1599 złotych
- 8/256 GB – 1899 złotych
Według niepotwierdzonych informacji, smartfon Samsung Galaxy A57 zostanie wprowadzony na rynek wraz z modelem Samsung Galaxy A37 w marcu 2026 roku, choć w przeszłości pojawiły się doniesienia, że Galaxy A57 i Galaxy A37 zadebiutują już w lutym 2026 roku (co ostatecznie nie miało miejsca).
Smartfon Samsung Galaxy A57 nie zaskoczy swoją specyfikacją
Specyfikacja Samsunga Galaxy A57 została ujawniona przedpremierowo już w styczniu 2026 roku. Chińska agencja certyfikująca TENAA potwierdziła obecność 6,6-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, (prawdopodobnie) procesora Exynos 1680 i akumulatora o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.
Ponadto smartfon Samsung Galaxy A57 będzie miał na przodzie aparat o rozdzielczości 12 Mpix, podczas gdy na jego tyle znajdą się trzy „oczka”: główne 50 Mpix, ultraszerokokątne 12 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro. Całość mają cechować wymiary 161,5×76,8×6,9 mm i masa 182 gramów.