Planujesz kupić nowego średniaka Samsunga? Przygotuj więcej pieniędzy

Już Samsung Galaxy S26 jest droższy od Galaxy S25 i zapowiada się na to, że wzrost cen nie ominie również średniopółkowych smartfonów producenta z Korei Południowej.

Smartfony Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 będą droższe od Galaxy A56 i Galaxy A36

W podstawowej wersji Samsung Galaxy S26, zaprezentowany 25 lutego 2026 roku, jest droższy o 300 złotych od Galaxy S25, natomiast Galaxy S26+ kosztuje więcej o 600 złotych niż Galaxy S25+. Z kolei cena Galaxy S26 Ultra wzrosła o tylko 100 złotych. Największa podwyżka wynosi jednak aż 1000 złotych.

Galaxy S26 Galaxy S25 Galaxy S26+ Galaxy S25+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 256 GB 4499 złotych 4199 złotych 5599 złotych 4999 złotych 6499 złotych 6399 złotych 512 GB 5399 złotych 4699 złotych 6499 złotych 5499 złotych 7399 złotych 6899 złotych 1 TB – – – – 8699 złotych

(16 GB RAM) 7999 złotych

(12 GB RAM)

Nie tylko jednak flagowe smartfony Samsunga zdrożeją w 2026 roku. Według przedpremierowych informacji droższe będą również średniopółkowce:

Samsung Galaxy A57 8/128 GB – 539 euro (równowartość około 2300 złotych) 8/256 GB – 609 euro (~2600 złotych)

Samsung Galaxy A37 6/128 GB – 439 euro (~1870 złotych) 8/256 GB – 539 euro (~2300 złotych)



Ceny poprzedników zaczynały się zaś w Europie od odpowiednio 479 i 379 euro. Różnica wynosi zatem 60 euro (~255 złotych). Dla przypomnienia poniżej cena Galaxy A56 i Galaxy A36 w dniu premiery w Polsce 2 marca 2025 roku:

Samsung Galaxy A56 8/128 GB – 1999 złotych 8/256 GB – 2199 złotych

Samsung Galaxy A36 6/128 GB – 1599 złotych 8/256 GB – 1899 złotych



Według niepotwierdzonych informacji, smartfon Samsung Galaxy A57 zostanie wprowadzony na rynek wraz z modelem Samsung Galaxy A37 w marcu 2026 roku, choć w przeszłości pojawiły się doniesienia, że Galaxy A57 i Galaxy A37 zadebiutują już w lutym 2026 roku (co ostatecznie nie miało miejsca).

Smartfon Samsung Galaxy A57 nie zaskoczy swoją specyfikacją

Specyfikacja Samsunga Galaxy A57 została ujawniona przedpremierowo już w styczniu 2026 roku. Chińska agencja certyfikująca TENAA potwierdziła obecność 6,6-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, (prawdopodobnie) procesora Exynos 1680 i akumulatora o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Samsung Galaxy A57 (źródło: Android Headlines)

Ponadto smartfon Samsung Galaxy A57 będzie miał na przodzie aparat o rozdzielczości 12 Mpix, podczas gdy na jego tyle znajdą się trzy „oczka”: główne 50 Mpix, ultraszerokokątne 12 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro. Całość mają cechować wymiary 161,5×76,8×6,9 mm i masa 182 gramów.