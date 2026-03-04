Dopiero Samsung Galaxy S28 Ultra zaoferuje długo wyczekiwaną funkcję

Z generacji na generację zmian w warstwie sprzętowej we flagowych Galaxy jest coraz mniej. Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra miał przynieść jedną z nich, ale okazuje się, że prawdopodobnie dostarczy ją dopiero Samsung Galaxy S28 Ultra, którego premiera spodziewana jest w 2028 roku.

Dopiero smartfon Samsung Galaxy S28 Ultra zaoferuje coś, co miał mieć już Samsung Galaxy S26 Ultra

Premiera Samsunga Galaxy S26 Ultra 25 lutego 2026 roku dla jednych była ekscytująca, a dla innych okazała się wielkim rozczarowaniem. Teraz rozczarowani mogą jednak być również ci, którzy dali się skusić do złożenia zamówienia w przedsprzedaży. Serwis SamMobile informuje bowiem, że w trakcie przedpremierowego spotkania z dziennikarzami przedstawiciel producenta przekazał mediom informację, że Galaxy S26 Ultra otrzymał ekran o 10-bitowej głębi koloru.

Okazuje się jednak, że nie była ona prawdziwa, ponieważ – jak skorygowano – smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra ma wyświetlacz z 8-bitową głębią koloru, podobnie jak pozostałe modele, tj. Galaxy S26 i Galaxy S26+. To ogromna różnica, ponieważ 10-bitowa głębia koloru oferuje 1,07 miliarda kolorów, a 8-bitowa „zaledwie” 16,7 miliona.

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Równocześnie serwis SamMobile informuje, że otrzymuje od przedstawicieli producenta sprzeczne informacje dotyczące faktycznej głębi koloru w topowym modelu, więc teoretycznie wciąż istnieje możliwość, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra ostatecznie ma 10-bitowy ekran, aczkolwiek inne źródło wskazuje, że tak nie jest.

Jeden z użytkowników platformy X, podpisujący się jako CID, twierdzi, że dopiero smartfon Samsung Galaxy S28 Ultra zaoferuje 10-bitowy wyświetlacz. Jego premiera spodziewana jest najwcześniej w styczniu 2028 roku, zatem wygląda na to, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, jeżeli dla kogoś to szczególnie istotna kwestia.

8-bitowy ekran w Galaxy S26 Ultra to rozczarowanie? Niekoniecznie

Renomowany informator, Ice Universe, uważa, że 8-bitowy panel w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra sam w sobie nie jest wielkim problemem, ponieważ Koreańczycy wykorzystali technologię ditheringu, aby „zasymulować” 10-bitową głębię koloru. Jego zdaniem to wciąż lepsze rozwiązanie niż standardowy 8-bitowy ekran.

Ponadto, jak przekazuje portal SamMobile, że Samsung prawdopodobnie wykorzystał też rozwiązanie o nazwie frame rate control (FRC; pol. kontrola szybkości klatek), dzięki czemu udało mu się uzyskać ograniczone paskowanie względem serii Galaxy S25.