Xbox rozpieszcza Polaków. Cyberpunk 2077 dołączy do Game Passa

Pięc lat to sporo czasu w grach wideo. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że mający już ponad pół dekady na karku Cyberpunk 2077 zawita w abonamencie z grami. Szlaki w tej materii przetarł właśnie Xbox Game Pass.

Cyberpunk 2077 w Xbox Game Pass

Największe odkupienie grzechów w historii branży gier wideo? Myślę, że walkę o ten tytuł toczą ze sobą ex aequo Final Fantasy XIV i No Man’s Sky. Choć nie o takie podium i nagrodę chciałby walczyć Cyberpunk 2077 ze względu na swoje początki, to nie da się cofnąć czasu.

A może to i dobrze. Trudne początki CP2077 były prawdopodobnie dla CD Projekt RED jedną z najcenniejszych lekcji w historii, a gracze i tak ostatecznie otrzymali świetne RPG, które zachwyca klimatem i fabułą, a wydany w 2023 roku dodatek Widmo Wolności tylko podkręca wartość przygód V.

Cyberpunk 2077 w wersji 2.3 (Źródło: CD Projekt RED)

Choć kopia fizyczna lub cyfrowa Cyberpunka 2077 powinna być obowiązkowym wyposażeniem polskiego domu, tak samo jak kosz pod zlewem i cerata w czerwoną kratę, to domyślam się, że wiele osób mogło wstrzymać się z zakupem – nie mnie oceniać. Jeżeli jednak dręczy Was poczucie winy trzymania ostatniego dużego tytułu CDPR na kupce „do ogrania”, dostaniecie okazję na pozbycie się tego nieprzyjemnego uczucia.

Xbox ogłosił bowiem marcowe plany związane z Game Passem. W ramach regularnego cyklu odpływów i przypływów Cyberpunk 2077 stanie się częścią subskrypcji – od 10 marca 2026 roku. Do ogrania tytułu wystarczy plan Premium, a całość ma współpracować zarówno na konsolach, jak i w chmurze.

Jakie nowe gry w Xbox Game Pass w marcu 2026 roku? (lista)

Pełna lista gier, które trafią w pierwszej połowie marca 2026 roku do Xbox Game Pass, prezentuje się następująco:

Final Fantasy III – już dostępne, plan PC Game Pass, Premium oraz Ultimate,

Kingdom Come: Deliverance 2 – już dostępne, plan PC Game Pass, Premium oraz Ultimate,

to a T – teraz dostępne również w planie Game Pass Premium,

EA Sports F1 2025 – już dostępne, plan PC Game Pass oraz Ultimate,

Planet of Lana II: Children of the Leaf – dostępne od 5 marca 2026 roku w planie PC Game Pass oraz Ultimate,

Construction Simulator – dostępne od 10 marca w planie Game Pass Premium oraz Ultimate,

Hollow Knight: Silksong – od 12 marca dostępne również w planie Game Pass Premium,

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – dostępne od 17 marca w planie PC Game Pass, Premium oraz Ultimate.

15 marca 2026 roku Xbox Game Pass opuszczą natomiast:

Bratz Rhyth & Style,

Enter the Gungeon,

F1 23,

He is Coming,

Lightyear Frontier,

Mythwrecked: Ambrosia Island.

Trzeba przyznać, że passa rozpieszczania polskich graczy przez „Zielonych” trwa. Najpierw Wiedźmin 3 w Xbox Game Pass od lutego 2026 roku, a teraz Cyberpunk 2077. To co, w kwietniu Dying Light 2, panie Xbox? 😉