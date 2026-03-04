Garść nowości w Androidzie. Kilka świetnych, inne – porażka

Na urządzenia z Androidem dociera garść nowości w ramach ostatnich aktualizacji. Niektóre z nich mogą okazać się szalenie praktyczne, inne jednak wzbudzają we mnie szczerą niechęć.

Android ułatwia odnajdywanie znajomych, bagażu i… aplikacji

Trzy spośród marcowych nowości w Androidzie skupiają się na odnajdywaniu, ale różnie rozumianym. Po pierwsze: odnajdywaniu znajomych, dzięki nowej funkcji udostępniania lokalizacji na żywo bezpośrednio w aplikacji Wiadomości Google. Nie trzeba korzystać z Map i przesyłać pinezki – zamiast tego użytkownik może w czasie rzeczywistym pokazywać przyjaciołom, gdzie się znajduje, aby ułatwić spotkanie się na miejscu.

Druga nowość jest kierowana do osób, które korzystają z fizycznych lokalizatorów (tzw. tagów) przyczepionych do walizek. W sytuacji, gdy bagaż zaginie na lotnisku, Android pozwoli teraz udostępnić jego lokalizację z poziomu aplikacji Find Hub danym liniom lotniczym, dzięki czemu odnalezienie walizki czy torby może być zdecydowanie szybsze i efektywniejsze. Równocześnie wszystko odbywa się, ponoć, z zachowaniem pełnej prywatności i w każdej chwili można przerwać udostępnianie.

Jak się pewnie domyślasz, aktualnie lista linii lotniczych, które potwierdziły otwartość na to rozwiązanie, jest dość krótka. Znajdują się na niej (w kolejności alfabetycznej): Air India, Ajet, Austrian Airlines, Brussels Airlines, China Airlines, Lufthansa, Saudia Airlines, Scandinavian Airlines, Swiss International Airlines i Turkish Airlines.

Wreszcie, Android ułatwia również odnajdywanie interesujących aplikacji, wprowadzając w sklepie Google Play polecajki w formie krótkich klipów wideo – trochę jak YouTube Shorts dla oprogramowania. (Nie wiem, jak bardzo musiałbym się nudzić, żeby oglądać reklamę za reklamą w takiej formie, ale może to tylko ja…?).

Wizytówka 2.0 i inne nowości w Androidzie

Jedną z najciekawszych nowości w Androidzie jest – moim zdaniem – możliwość stworzenia własnej wizytówki, to znaczy karty, która będzie wyświetlana podczas próby nawiązania połączenia. Użytkownik może wybrać zdjęcie, font i jego kolor, zwracając w ten sposób na siebie uwagę i podkreślając indywidualność. Taką wizytówkę można udostępnić wszystkim albo też wyłącznie kontaktom ze swojej listy kontaktów.

Całość uzupełniają dziecięce gry, zatwierdzone przez nauczycieli (Teacher Approved) i dostępne z poziomu interfejsu Android Auto. Ot, rozrywka dla najmłodszych, wypełniająca czas podczas postoju (jakby nie można było po prostu porozmawiać – ech, starzeję się).

Świetne nowości na wyłączność Pixeli

Kilka nowości trafiło też wyłącznie na urządzenia z rodziny Google Pixel, w ramach marcowej aktualizacji. Najważniejszą z nich jest równoczesne rozpoznawanie wielu obiektów widzianych na ekranie przez funkcję Circle to Search. Dzięki temu wystarczy jedno wyszukiwanie, by zdobyć komplet informacji (na przykład szczegóły na temat wszystkich elementów stylizacji bohaterki lub bohatera zdjęcia).

Pozostańmy w temacie sztucznej inteligencji, ponieważ aktualizacji doczekał się również asystent Gemini. Teraz jest w stanie współpracować z aplikacjami w tle, aby wykonywać rozmaite zadania, takie jak rezerwacja przejazdu czy zamówienie zakupów spożywczych – wszystko to bez opuszczania ekranu głównego. Łatwiejsze staje się również odnajdywanie restauracji, które można zrealizować bez wychodzenia z okna komunikatora.

Gemini po aktualizacji March Pixel Drop (źródło: Google)

Do tego dochodzą: aplikacja Now Playing (służąca do rozpoznawania utworów i zapisująca historię odtwarzanej muzyki), szybkie aktualizacje na ekranie głównym (na przykład wyniki meczów na żywo) oraz wspierany przez sztuczną inteligencję generator niestandardowych ikon.

Kilka nowinek otrzymały również smartwatche Pixel Watch. Zyskały między innymi możliwość natychmiastowego blokowania telefonu pozostawionego bez opieki oraz ekspresowego dokonywania płatności (bez otwierania aplikacji), a wisienką na torcie jest aplikacja Find Hub działająca z poziomu zegarka.