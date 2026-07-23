Nowość na znanej platformie do planowania podróży. Booking ma się czego obawiać?

Na znanej platformie do planowania podróży pojawiła się nowa funkcja. Dzięki niej jeszcze szybciej i łatwiej znajdziesz miejsca warte odwiedzenia. Podobną propozycję ma też Booking.

Nowa funkcja debiutuje w eSky – Booking już to ma

W marcu 2026 roku na platformie eSky zadebiutowała asystentka MAIA, która wspomaga klientów w planowaniu podróży – od poszukiwania pomysłu na wycieczkę, aż po pomoc w rezerwacji. W lipcu 2026 roku usługa została ulepszona, a MAIA może już rozmawiać z użytkownikami o wyjeździe głosowo i w naturalny sposób.

Teraz firma nawiązała strategiczną współpracę z platformą GetYourGuide, dzięki czemu w serwisie pojawiła się zakładka o nazwie Atrakcje. Nowa usługa w eSky ma przede wszystkim ułatwić podróżującym poszukiwanie miejsc wartych odwiedzenia, w tym zabytków, parków, przewozów, wycieczek czy różnorodnych aktywności. To jednak nie koniec, gdyż od razu po znalezieniu ciekawego miejsca użytkownik może zarezerwować wejściówkę lub kupić bilet.

eSky twierdzi, że nowość umożliwia szybkie wyszukiwanie atrakcji w zależności od wybranego przez użytkownika kierunku lub jego preferencji. Po znalezieniu ciekawej oferty – w obrębie tej samej strony internetowej – można zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi obiektu, w tym poznać szczegóły atrakcji, miejsce spotkania, oceny i opinie innych użytkowników.

Jakub Bajorski – Chief Product Officer w eSky Group – twierdzi, że to kolejny krok platformy wpisujący się w oczekiwania klientów. Według przedstawiciela firmy podróżnicy poszukują kompleksowej platformy, z pomocą której w jednym miejscu zaplanują swój wyjazd. Ponadto nowość ma być wygodniejsza dla użytkowników, a także wzbogacić doświadczenia w podróży.

Wyszukiwarka miejsc wartych odwiedzenia w eSky – jak skorzystać z funkcji Atrakcje?

Nową zakładkę Atrakcje znajdziecie na głównej stronie platformy eSky, zaraz obok kategorii Hotele. Mechanizm działania jest bardzo prosty – wystarczy kliknąć w tę zakładkę, a następnie w oknie wyszukiwania wpisać kierunek podróży – miasto, kraj lub nazwę atrakcji – i nacisnąć na lupę.

Aby zawęzić listę atrakcji użytkownik może skorzystać z filtrów, które dostępne są po lewej stronie zaproponowanych przez system atrakcji. Podróżnik może m.in. wybrać datę podróży, cenę, kategorię, typ aktywności, rodzaj usługi czy zakres ocen innych użytkowników. Wsparciem w poszukiwaniu jest też funkcja inteligentnego filtra opartego na sztucznej inteligencji.

Warto wspomnieć, że podobną opcję, również pod nazwą Atrakcje, oferuje już Booking. Zasada działania jest bardzo zbliżona.