Elektronika z drugiej ręki bez obaw. Ten pomysł zapowiada się naprawdę dobrze

Życie nauczyło mnie, że ciężko jest przekonać ludzi do rzeczy, które wydają się ryzykowne na pierwszy rzut oka. Ruch refurbed to dowód na to, że nie warto się poddawać.

Czy Polacy lubią używane towary?

Przypisywanie indywidualnych cech całej grupie, jaką jest narodowość danego kraju jest ciężka do obronienia. W końcu każdy z nas ma różne motywacje i argumenty za tym, aby podejmować takie, a nie inne decyzje. Badania SW Research wskazują że w kwietniu 2026 roku 59% ankietowanych sprzedaje i kupuje przedmioty z drugiej ręki, a co trzecia osoba postanawia pozbyć się używanych rzeczy. W porównaniu z 2021 rokiem, kiedy na taki ruch decydowało się tylko 6% ankietowanych, jest to kolosalna różnica.

Sprzedać nie znaczy jednak to samo co kupić. Część osób wciąż może mieć opór przed zakupem elektroniki z drugiej ręki. W końcu zakup raz założonej bluzy to nie to samo, co wyłożenie sporej kwoty na sprzęt, który nie wiemy w jaki sposób był używany i jak długo nam posłuży.

Mimo to powstają inicjatywy, które próbują przekonać nas, że sprzęt z historią ma jak najbardziej sens. Jedną z nich jest refurbed – internetowa platforma skupiająca się na oferowaniu profesjalnie odnowionej elektroniki, działająca obecnie w 24 krajach Europy, w tym w Polsce.

Lokalni partnerzy sposobem na popularyzację odnowionej elektroniki

W trakcie zaplanowanego przez refurbed na lipiec 2026 roku wydarzenia platforma przedstawiła sposób na rozwój i popularyzację zakupu odnowionych urządzeń. Najważniejszym elementem strategii ma być zbudowanie sieci lokalnych przedsiębiorstw, które zajmują się odnawianiem elektroniki. Obecnie z platformą współpracuje już 15 firm i poszukiwane są kolejne podmioty, które dołączyłyby do europejskiej sieci.

W ten sposób refurbed chce zwiększyć dostępność produktów, skrócić czas dostaw i przede wszystkim sprawić, aby urządzenia prezentowały się jeszcze korzystniej cenowo w porównaniu z nowym sprzętem. W końcu aż 66% (według raportu Strategy&) konsumentów w Polsce obawia się inflacji i związanej z nią podwyżki cen. Ostatecznym celem jest przekonanie jak największej liczby osób, że elektronika odnowiona przez profesjonalistów to wybór niewymagający kompromisu w kwestii ceny, jakości i dbania o środowisko.

Ostatni element jest szczególnie ważny w momencie, w którym zdamy sobie sprawę, jak dużo elektroodpadów generujemy. Badanie z 2024 roku wykonane dla UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) sugeruje, że rocznie na świecie generowane jest aż 62 miliony ton elektrośmieci. Wybór odnowionego smartfona zamiast nowego to średnio 83% niższa emisja CO2, 89% niższe zużycie wody czy 77% mniej elektroodpadów.

Zdając sobie sprawę, że zmiana dotyczy nie tylko ruchów biznesowych, refurbed angażuje się również w sprawy regulacyjne na poziomie UE i uczestniczy m.in. w pracach EUREFAS. Celem stowarzyszenia jest zmiana prawa tak, aby naprawa urządzeń, ponowne wykorzystywanie elektroniki i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego było łatwiejsze niż dotychczas.

Ruch refurbed jest o tyle interesujących, że w ostatnich latach e-commerce sprawiło, że lokalne sklepy i serwisy musiały ustąpić miejsca gigantom zdolnym do narzucenia niższych cen. Tymczasem refurbed chce, aby to właśnie mniejsze serwisy budowały siłę re-commerce. Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o walce o czystsze środowisko, warto kibicować platformie w dalszym rozwijaniu systemu dającego drugie życie elektronice.