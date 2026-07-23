Zmieniasz iPhone’a na smartfon z Androidem? Teraz będzie łatwiej

Firma Google – za sprawą nowej funkcji – zadbała o to, by przesiadka z iPhone’a na smartfon z Androidem była nieco mniej bolesna. Przynajmniej jeśli chodzi o etap konfiguracji nowego urządzenia.

Google ułatwia przenoszenie danych z iPhone’a na smartfon z Androidem

Przenoszenie danych z jednego smartfona z Androidem na inny to absolutnie prosta sprawa – wystarczy kilka kliknięć na etapie konfiguracji nowego urządzenia, aby błyskawicznie pojawiły się na nim zdjęcia, filmy, aplikacje, wiadomości czy kontakty ze starego. W przypadku przesiadki z iPhone’a jednak cały proces jest obecnie nieco bardziej skomplikowany i wymaga instalacji dodatkowej aplikacji lub skorzystania z połączenia przewodowego. Teraz się to zmienia.

Wraz z premierą smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 system Android zyskał nową funkcję, dzięki której przenoszenie danych z iPhone’a na nowe urządzenie z robocikiem na pokładzie zostało całkowicie uproszczone. Dodatkowa aplikacja (tak jak kabelek) staje się zbędna, a listę tego, co można przerzucić między smartfonami, wydłużono. W pracach nad funkcją pomogła sama firma Apple.

iPhone 17 vs Pixel 10 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Bez dodatkowej aplikacji użytkownicy będą mogli przenieść nie tylko zdjęcia, filmy, kontakty, wiadomości i kalendarz, ale też całe konto Google, hasła, dane uwierzytelniające do sieci Wi-Fi, a nawet wirtualną kartę eSIM.

Podsumujmy:

Można było przenieść bezprzewodowo: Można było przenieść przewodowo: Teraz można przenieść, dzięki nowej funkcji: Kalendarz TAK TAK TAK Kontakty TAK TAK TAK Zdjęcia i filmy TAK TAK TAK Alarmy nie TAK TAK Notatki tekstowe nie TAK TAK Notatki multimedialne nie TAK TAK Ustawienia dostępności nie TAK TAK Układ ekranu głównego nie TAK TAK Tapety nie TAK TAK Darmowe aplikacje nie TAK TAK Pobrane pliki nie TAK TAK Pliki muzyczne nie TAK TAK Historia iMessage nie TAK TAK Historia wiadomości nie TAK TAK Zaszyfrowane wiadomości RCS nie nie TAK Historia połączeń nie nie TAK Wszystkie pliki i foldery nie nie TAK Załączniki z kalendarza nie nie TAK Załączniki z notatnika nie nie TAK Konto Google nie nie TAK Karta eSIM nie nie TAK Hasła jednorazowe i wielorazowe nie nie TAK Dane Wi-Fi nie nie TAK

Nowa funkcja dostępna na smartfonach z Androidem 17 (ale nie wszystkich)

Funkcja staje się częścią systemu Android 17 i aktualnie można z niej skorzystać na smartfonach z serii Google Pixel (od serii Pixel 8 w górę). Moment jej zapowiedzi nie jest przypadkowy, ponieważ skorzystają z niej również użytkownicy nowych składaków Samsunga, a nieco później dołączą do nich także posiadacze innych smartfonów z Androidem (choć na pewno nie wszystkich – przykładowo Pixel 7 otrzyma Siedemnastkę, ale ta funkcja go ominie).

Co więcej, w większości przypadków na migrację będzie można się zdecydować nie tylko na etapie konfiguracji nowego urządzenia, ale też później (odnajdując odpowiednią opcję w sekcji kopii zapasowej wewnątrz systemowych Ustawień). Czasem jednak – między innymi w przypadku smartfonów z serii Pixel 8 – szansa na to będzie tylko na początku.