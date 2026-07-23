Zmieniasz iPhone’a na smartfon z Androidem? Teraz będzie łatwiej

Firma Google – za sprawą nowej funkcji – zadbała o to, by przesiadka z iPhone’a na smartfon z Androidem była nieco mniej bolesna. Przynajmniej jeśli chodzi o etap konfiguracji nowego urządzenia.
Google ułatwia przenoszenie danych z iPhone’a na smartfon z Androidem
Przenoszenie danych z jednego smartfona z Androidem na inny to absolutnie prosta sprawa – wystarczy kilka kliknięć na etapie konfiguracji nowego urządzenia, aby błyskawicznie pojawiły się na nim zdjęcia, filmy, aplikacje, wiadomości czy kontakty ze starego. W przypadku przesiadki z iPhone’a jednak cały proces jest obecnie nieco bardziej skomplikowany i wymaga instalacji dodatkowej aplikacji lub skorzystania z połączenia przewodowego. Teraz się to zmienia.
Wraz z premierą smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 system Android zyskał nową funkcję, dzięki której przenoszenie danych z iPhone’a na nowe urządzenie z robocikiem na pokładzie zostało całkowicie uproszczone. Dodatkowa aplikacja (tak jak kabelek) staje się zbędna, a listę tego, co można przerzucić między smartfonami, wydłużono. W pracach nad funkcją pomogła sama firma Apple.
Bez dodatkowej aplikacji użytkownicy będą mogli przenieść nie tylko zdjęcia, filmy, kontakty, wiadomości i kalendarz, ale też całe konto Google, hasła, dane uwierzytelniające do sieci Wi-Fi, a nawet wirtualną kartę eSIM.
Podsumujmy:
|Można było przenieść bezprzewodowo:
|Można było przenieść przewodowo:
|Teraz można przenieść, dzięki nowej funkcji:
|Kalendarz
|TAK
|TAK
|TAK
|Kontakty
|TAK
|TAK
|TAK
|Zdjęcia i filmy
|TAK
|TAK
|TAK
|Alarmy
|nie
|TAK
|TAK
|Notatki tekstowe
|nie
|TAK
|TAK
|Notatki multimedialne
|nie
|TAK
|TAK
|Ustawienia dostępności
|nie
|TAK
|TAK
|Układ ekranu głównego
|nie
|TAK
|TAK
|Tapety
|nie
|TAK
|TAK
|Darmowe aplikacje
|nie
|TAK
|TAK
|Pobrane pliki
|nie
|TAK
|TAK
|Pliki muzyczne
|nie
|TAK
|TAK
|Historia iMessage
|nie
|TAK
|TAK
|Historia wiadomości
|nie
|TAK
|TAK
|Zaszyfrowane wiadomości RCS
|nie
|nie
|TAK
|Historia połączeń
|nie
|nie
|TAK
|Wszystkie pliki i foldery
|nie
|nie
|TAK
|Załączniki z kalendarza
|nie
|nie
|TAK
|Załączniki z notatnika
|nie
|nie
|TAK
|Konto Google
|nie
|nie
|TAK
|Karta eSIM
|nie
|nie
|TAK
|Hasła jednorazowe i wielorazowe
|nie
|nie
|TAK
|Dane Wi-Fi
|nie
|nie
|TAK
Nowa funkcja dostępna na smartfonach z Androidem 17 (ale nie wszystkich)
Funkcja staje się częścią systemu Android 17 i aktualnie można z niej skorzystać na smartfonach z serii Google Pixel (od serii Pixel 8 w górę). Moment jej zapowiedzi nie jest przypadkowy, ponieważ skorzystają z niej również użytkownicy nowych składaków Samsunga, a nieco później dołączą do nich także posiadacze innych smartfonów z Androidem (choć na pewno nie wszystkich – przykładowo Pixel 7 otrzyma Siedemnastkę, ale ta funkcja go ominie).
Co więcej, w większości przypadków na migrację będzie można się zdecydować nie tylko na etapie konfiguracji nowego urządzenia, ale też później (odnajdując odpowiednią opcję w sekcji kopii zapasowej wewnątrz systemowych Ustawień). Czasem jednak – między innymi w przypadku smartfonów z serii Pixel 8 – szansa na to będzie tylko na początku.