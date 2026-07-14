Aplikacja do planowania podróży z przełomową funkcją. Biura podróży mają problem

Aplikacja z branży travel otrzymała kolejną, przełomową funkcję. Narzędzie korzystające ze sztucznej inteligencji stanie się teraz jeszcze wygodniejsze dla klientów, z kolei dla biur podróży może być problematyczne.

Klienci polubili asystentkę eSky – teraz platforma stawia kolejny krok naprzód

W marcu 2026 roku planowanie podróży wkroczyło na nowy poziom. Na platformie eSky pojawiło się narzędzie MAIA (My AI Assistant), czyli asystentka AI mająca wspomagać użytkowników już od etapu poszukiwania pomysłu na podróż aż po otrzymanie konkretnych, spersonalizowanych wyników. Firma twierdzi, że użytkownicy przyjęli asystentkę z dużym entuzjazmem. Ponadto w ciągu ostatnich tygodni liczba sesji wzrosła dwukrotnie, a ponad 30% więcej klientów sprawdziło szczegóły ofert przedstawionych przez MAIA.

W odpowiedzi na reakcję użytkowników, eSky postanowiło rozszerzyć swoje narzędzie AI o tryb głosowy. Dzięki aktualizacji możesz wreszcie prowadzić dwukierunkowe rozmowy w naturalny sposób – podobnie jak z przedstawicielem biura podróży, ale w dowolnym czasie i wprost z domowej kanapy. Dotychczas ręczne wpisywanie zapytań do asystentki MAIA nie było konieczne, jednak generowane odpowiedzi prezentowane były w formie tekstu.

Tryb głosowy w narzędziu MAIA (źródło: eSky)

MAIA w eSky z trybem głosowym ma umieć więcej niż tradycyjny bot AI

eSky podkreśla, że rozwiązanie wykracza poza tradycyjną funkcjonalność chatbotów AI. Naturalna, dwukierunkowa i płynna rozmowa z botem MAIA jest teraz połączona z interaktywnym interfejsem wizualnym. Dzięki temu, poza odpowiedziami głosowymi, użytkownik może na bieżąco zapoznawać się z dynamicznie wyświetlanymi i dostosowanymi do kontekstu treściami.

Ważną zaletą jest też możliwość powrotu do wcześniej rozpoczętej rozmowy i kontynuowanie jej. Dzięki temu MAIA może pomóc na każdym kolejnym etapie planowania podróży, bez potrzeby ponownego przybliżania tematu. Firma twierdzi również, że przy pomocy narzędzia klienci mogą dowiedzieć się m.in. jak dokupić dodatkowy bagaż, jakie atrakcje zwiedzić w danej lokalizacji czy też w jaki sposób zmienić daty lotów.

Tryb głosowy narzędzia MAIA na platformie eSky jest już wdrażany w Polsce – póki co dla użytkowników aplikacji mobilnej na urządzeniach z systemem iOS i z Androidem.