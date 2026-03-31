Płać mniej za streaming. Co powiesz na 3 serwisy za 4 dyszki?

Ubiegłoroczne badanie IBRiS wykazało, że blisko jedna trzecia Polaków wydaje na serwisy streamingowe ponad 60 złotych miesięcznie. Fakty są takie, że chcąc być na bieżąco z filmowymi i serialowymi nowościami, wydatki mogą być nawet kilka razy wyższe. Mogą też jednak być niższe dzięki nowej ofercie dla klientów Plus i Polsat Box.

Trzy streamingi za cztery dyszki. Plus i Polsat Box oferują świetny pakiet

Plus i Polsat Box mają dla swoich klientów nową ofertę, dzięki której dostęp do kilku serwisów VOD można mieć za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż normalnie. Istnieje opcja, by za jedyne 40 złotych miesięcznie wykupić pakiet trzech usług streamingowych: Amazon Prime Video + Apple TV + SkyShowtime.

W tej samej cenie – czyli za cztery dyszki – dostępny jest także zestaw dwóch wybranych streamingów (spośród Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime, a dla klientów Plusa dochodzą jeszcze Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport). Jeśli zastanawiasz się, które wybrać, sprawdź przygotowane przez Natalię porównanie serwisów i platform streamingowych w Polsce, zaktualizowane na rok 2026.

Trzy streamingi za 40 złotych miesięcznie – nowa oferta Polsat Box i Plus (źródło: Polkomtel)

Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime – wszystko razem za 80 złotych!

Można też zaszaleć i wybrać pakiet 5 usług streamingowych za 80 złotych. To naprawdę niezła cena jak za równoczesny dostęp do Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime. Dość powiedzieć, że gdyby opłacać miesięczne abonamenty osobno w każdym z tych serwisów, wyszłoby ok. 140 złotych. Oszczędność jest więc olbrzymia.

Którykolwiek z opisanych wyżej pakietów można dobrać do podstawowych ofert Plusa, a więc abonamentu komórkowego, internetu światłowodowego i internetu mobilnego albo ofert Polsat Box (telewizja satelitarna, telewizja kablowa i telewizja internetowa).

W Plusie każdy serwis możesz mieć za 25 złotych miesięcznie

Poza opisanymi wyżej pakietami Plus oferuje również możliwość wykupienia dostępu do dowolnego serwisu streamingowego za jedyne 25 złotych miesięcznie. Jest to stała cena dla usług Apple TV, Disney+, HBO Max, Polsat Box Go Premium, Polsat Box Go Sport lub SkyShowtime.

Pewnie widzisz, że na liście brakuje jednego serwisu, ale nawet po podwyżce Amazon Prime Video kosztuje zaledwie 69 złotych na rok, więc płacenie za niego 25 złotych miesięcznie nie miałoby sensu.