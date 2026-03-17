Disney+ i SkyShowtime taniej. Jest na to sposób

Szukasz tańszego dostępu do Disney+, SkyShowtime albo obu platform VOD naraz? Pojawiła się nowa, okazyjna oferta.

Subskrypcja Disney+ i SkyShowtime – teraz jeszcze taniej

Na początku marca 2026 roku Polsat Box Go rozszerzył ofertę swoich programów dostępnych przez internet o kolejne propozycje TVN-u i TVP. Zgodnie z deklaracją właściciela serwisu łącznie dostępnych jest 200 kanałów online. Teraz Grupa Polsat Plus ponownie uzupełnia swoją ofertę – tym razem o subskrypcję znanych platform VOD.

Jak twierdzi firma, Polsat Box Go stawia na prostotę, wygodę i szybkość obsługi. Od teraz użytkownicy mogą dokupić do każdego z trzech pakietów bazowych subskrypcję Disney+ lub SkyShowtime w niższej cenie niż gdybyście wykupowali dostęp do serwisów indywidualnie.

Na liście tzw. pakietów bazowych Polsat Box Go dostępne są plany, takie jak:

Polsat Lovers za 20 złotych na 30 dni,

Premium za 35 złotych na 30 dni,

Premium Sport za 55 złotych na 30 dni.

Disney+ i SkyShowtime w pakiecie Polsat Box Go

Wykupując jeden z poniższych planów Polsat Box Go możesz w pakiecie dołączyć subskrypcję Disney+ i/lub SkyShowtime za 25 złotych na 30 dni (za każdą platformę). Warto przypomnieć, że obecnie za miesięczny dostęp do tych platform należy zapłacić:

34,99 złotych za miesiąc dostępu do SkyShowtime Standard bez reklam w rozliczeniu miesięcznym i około 26 złotych za miesiąc w rozliczeniu rocznym,

34,99 złotych za miesiąc dostępu do Disney+ Standard w rozliczeniu miesięcznym lub około 29 złotych w rozliczeniu rocznym.

Podkreślę, że w przypadku subskrypcji powyższych serwisów VOD w pakiecie z Polsat Box Go możesz zmienić ją w dowolnym momencie.

Polsat Box Go ułatwia wykupowanie usług

Nowa oferta Polsat Box Go trafia do klientów wraz z odświeżonym konfiguratorem ofert. Spółka twierdzi, że narzędzie jest teraz bardziej czytelne i pozwala na szybkie porównanie cen. Ponadto uproszono również sposób płatności i finalizację zakupu pakietów – od teraz wystarczy kilka prostych kliknięć.

Klienci mogą też zdecydować się na wygodne płatności cykliczne, które zapewnią ciągły dostęp do subskrypcji. Dodatkowo w trakcie trwania danej subskrypcji można modyfikować wybraną wcześniej ofertę, np. przejść na inny rodzaj pakietu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2026]