Ile wydajesz na streamingi? Sprawdź, ilu Polaków płaci tyle samo

Najnowsze badanie IBRiS przynosi odpowiedź na pytanie o to, ile Polacy wydają na abonamenty w serwisach streamingowych. Nie są to wyniki zaskakujące, ale interesujące – zdecydowanie tak. Sprawdź, jak w odniesieniu do tych statystyk wypadają Twoje wydatki.

Streaming opanował Polskę

Gdy do Polski wchodził Netflix, okazało się, że nie trzeba wydawać dużych pieniędzy na bilety do kina, by oglądać filmowe nowości. Wystarczyło opłacać niezbyt drogi abonament, zyskując równocześnie dostęp do obszernej biblioteki starszych produkcji i całych sezonów wyśmienitych seriali.

Z czasem jednak na rynku pojawiało się coraz więcej serwisów streamingowych, zarówno filmowych, jak i muzycznych, a chęć pozostawania na bieżąco z większością nowości zaczęła wiązać się z koniecznością opłacania wielu abonamentów. I tak dochodzimy do roku 2025, kiedy prawie co trzeci Polak wydaje na tego typu usługi więcej niż 60 złotych miesięcznie.

Ile Polacy wydają na serwisy streamingowe?

Tak wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Blisko 18% wydaje na serwisy streamingowe od 41 do 60 złotych, a kolejne 22% – między 21 a 40 złotych. Dalej: 15,2% badanych zadeklarowało płatności poniżej 20 złotych, a co dziesiąty Polak nie wydaje ani złotówki. Tę ostatnią grupę tworzą nie tylko osoby stroniące od tego typu usług, ale też korzystające wyłącznie z darmowych okresów próbnych czy też współdzielące konta z bliskimi.

Źródło danych: Badanie IBRiS przeprowadzone w czerwcu 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1070 dorosłych Polaków metodą CATI. Wykres: Tabletowo.pl

Z badania dowiadujemy się także, że bardziej skorzy do wydatków powyżej 60 złotych na streamingi są mężczyźni (37,4% vs 21,8% kobiety). Kobiety z kolei zdecydowanie częściej korzystają z darmowych opcji (21,8% vs 1,2% mężczyźni).

Osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym najczęściej wydają od 21 do 40 złotych (43,1%), ze średnim lub wysokim wykształceniem natomiast – powyżej 60 złotych (odpowiednio: 33,5% oraz 36,3%).

Czy to nie za dużo…?

Poza aspektem ciekawostkowym, tego typu badanie może być dobrą motywacją do tego, aby przejrzeć swoje wydatki. Może się okazać, że za streamingi każdego miesiąca płacimy więcej niż byśmy chcieli, a pieniądze w głupi sposób uciekają nam z kont. Niestety, wiem, co mówię.