PKP Intercity obiecuje niezawodne WiFi w pociągach. Trzymam kciuki!

Jak wykorzystać czas podczas podróży pociągiem? Prawdopodobnie wielu z Was pomyśli o przeglądaniu internetu. Niestety, nie zawsze jest to możliwe ze względu na jakość połączenia. PKP Intercity twierdzi, że ten problem powinien zostać rozwiązany za sprawą systemu WiFiX.

PKP Intercity obiecuje niezawodne Wi-Fi

Jedni w pociągu czytają książki, drudzy podziwiają widoki za oknem, a jeszcze inna grupa siedzi wpatrzona w ekran smartfona lub laptopa. Jeśli należysz do tej ostatniej grupy pasażerów, to możliwe, że zdarzyło Ci się odczuć, że nie zawsze połączenie z internetem oferuje zadowalającą jakość. Dodam, że sam już wiele razy narzekałem na wątpliwy komfort korzystania z internetu. W związku z tym trzymam kciuki za nowe rozwiązanie, zaproponowane przez PKP Intercity i liczę, że faktycznie poprawi ono jakość połączenia.

Polski przewoźnik kolejowy podkreśla, że możliwość korzystania z wydajnego i niezawodnego internetu w trakcie podróży jest jednym z priorytetów w zakresie obsługi pasażerskiej. W celu zrealizowania tego celu, z początkiem roku opracowano system WiFiX, którego zadaniem jest dostarczanie informacji potrzebnych do monitorowania i sprawnej obsługi systemów WiFi dostępnych dla pasażerów. Warto dodać, że nowy system został właśnie produkcyjnie uruchomiony dla pociągów przewoźnika, a kontrolę nad nim sprawował będzie zespół IT PKP Intercity.

Co dokładnie ma zapewnić nowy system?

Przede wszystkim zadaniem WiFiX jest umożliwienie monitorowania funkcjonowania urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie internetu, a do tego system oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w parametry dotyczące sieci WiFi bez względu na to, gdzie dany wagon czy zespół trakcyjny się znajdują. WiFiX to jeszcze możliwość dokładnego określenia lokalizacji poszczególnych wagonów czy EZT, aby monitorować działanie internetu w każdym z nich.

System, aby spełnić wyznaczone zadania, wyposażony jest w zestaw odpowiednich funkcji. Wśród nich mamy: automatyczne prezentowanie przypisanych wagonów do danej relacji i składu, pokazywanie przebytej trasy pociągu, informowanie, na którym odcinku trasy nastąpiły ewentualne problemy z działaniem internetu (np. brak zasięgu sieci), a także generowanie wykresów i zestawień pozwalających na późniejszą, szczegółową analizę.

PKP Intercity planuje dalszy rozwój systemu. Przewoźnik zaznacza bowiem, że WiFiX cały czas jest udoskonalany i stopniowo zwiększa się jego funkcjonalność. Obecnie urządzenia objęte monitoringiem zapewniające pasażerom dostęp do internetu pracują w ponad 720 pojazdach, w tym m.in. w 20 ED250 oraz 32 ED160.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowy system faktycznie pozwoli na poprawę działania WiFi w pociągach PKP Intercity. W końcu podróż pociągiem to świetna okazja, aby przykładowo nadrobić zaległości w artykułach, których wcześniej nie mieliśmy czasu przeczytać.