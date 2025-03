Nowy smartwatch Hama 9000 za 500 złotych dostępny w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartwatch Hama 9000. Jego sugerowana cena na poziomie 499,90 złotych może się wydawać (zbyt) wysoka, jako że mamy tu do czynienia z urządzeniem mniej znanej marki (na pewno nie tak jak Samsung czy Xiaomi), ale według producenta uzasadnia ją specyfikacja techniczna i funkcjonalność zegarka.

Co oferuje nowy smartwatch Hama 9000? Specyfikacja zegarka

Smartwatch Hama 9000 jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i wysokiej rozdzielczości 466×466 pikseli, co przekłada się na 353 ppi – pod tym względem równa się z topowymi zegarkami innych marek. Jasność maksymalna sięga zaś 800 nitów i ją również można uznać za wysoką – pozwoli wygodnie korzystać z ekranu także na zewnątrz.

Wyświetlacz chroniony jest przez szkło 2.5D Panda Glass. Obudowa ma zaś wymiary 53x47x14 mm, a całość waży 53 gramy. Ponadto spełnia kryteria klasy odporności IP68 i 5 ATM. Zegarek sprzedawany jest wraz z gumową opaską, której szerokość wynosi 22 mm, a długość od 14,7 cm (minimalna) do 22 cm (maksymalna).

Smartwatch Hama 9000 (źródło: Hama)

Mocną stroną tego urządzenia jest również obsługa systemów lokalizacji GPS, Glonass, Galileo i Beidou, a także możliwość wgrania do wewnętrznej pamięci nawet około 50 utworów w formacie .mp3 – wówczas nie jest potrzebny smartwatch, aby słuchać muzyki. Jeśli ktoś chce mieć dostęp do większej biblioteki, może skorzystać z serwisów streamingowych – wówczas z poziomu smartwatcha będzie mógł przełączać utwory oraz wstrzymywać i wznawiać ich odtwarzanie.

Smartwatch Hama 9000 oddaje też do dyspozycji swoich właścicieli 110 trybów sportowych, a także funkcję liczenia kroków, spalonych kalorii i przebytego dystansu. Na pokładzie nie zabrakło również pulsometru i pulsoksymetru, który zmierzy poziom tlenu we krwi. Kobietom z kolei pomoże dodatkowo śledzić cykl menstruacyjny. Do tego jest funkcja monitorowania poziomu stresu i snu z późniejszą analizą.

Zegarek wykorzystuje do łączności ze smartfonem technologię Bluetooth 5.3, umożliwiając przeprowadzanie rozmów głosowych bez użycia smartfona (musi być jednak zapewnione połączenie z telefonem). Aby wykorzystać pełnię jego funkcjonalności, należy zainstalować aplikację Hama FIT Move, dostępną w Sklepie Google Play i w Apple App Store. Producent podaje, że czas pracy sięga 8 dni, a akumulator o pojemności 450 mAh naładuje się w mniej niż 2,5 godziny.

Gdzie kupić smartwatch Hama 9000?

Najnowszy smartwatch marki Hama jest już dostępny w sklepach RTV Euro AGD i Media Expert za 499 złotych, czyli o 90 groszy mniej niż wynosi sugerowana przez producenta cena.