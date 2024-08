Google Pixel Watch 3 oficjalnie. Wreszcie kupisz go w dwóch rozmiarach

Podczas dzisiejszej konferencji Made by Google, poza smartfonami z serii Pixel 9 i słuchawkami Pixel Buds Pro 2, producent pokazał światu kolejną generację swoich inteligentnych zegarków – Pixel Watch 3. Mimo iż na pierwszy rzut oka zdają się one nie przynosić wielkich zmian, to jedna z nowości z pewnością ucieszy wielu potencjalnych kupujących.

Pixel Watch 3 kontynuuje wzornictwo poprzedników

Patrząc na nowego Pixel Watch 3 raczej trudno znaleźć jakieś znaczące różnice w jego wyglądzie względem bezpośredniego poprzednika. Tym, co go jednak z pewnością wyróżnia, są wersje kolorystyczne i rozmiary.

Zegarek dostępny jest teraz w dwóch wielkościach – z kopertą o średnicy 41 mm oraz 45 mm i w czterech kolorach obudowy, a wszystkie są wykonane z aluminium – matowym czarnym i zielonoszarym, a także błyszczącymi srebrnym oraz złotym. Niektóre wersje kolorystyczne są dostępne tylko w jednym rozmiarze, o czym później.

Pixel Watch 3 w mniejszym wariancie 41 mm waży (bez paska) 31 g, natomiast większy 45 mm – dokładnie 37 g. Zegarek jest oczywiście odporny na wodę i pyły, zgodnie ze standardami IP68 oraz do 5 ATM. W zestawie znajdują się dwa paski z fluoroelastomeru w rozmiarze małym (nadgarstki o obwodzie 130-175 mm) i dużym (165-210 mm).

Na froncie, pod zaoblonym na krawędziach szkłem Gorilla Glass 5, znalazł się ekran Actua LTPO AMOLED z zagęszczeniem pikseli na poziomie 320 ppi i adaptacyjną częstotliwością odświeżania w zakresie 1-60 Hz, dzięki czemu umożliwia on wyświetlanie tarcz w trybie Always On Display. Maksymalna jasność panelu wynosi do 2000 nitów, natomiast najniższa potrafi zejść do 1 nita.

czarny mat z obsydianowym paskiem srebrny z porcelanowym paskiem srebrny z paskiem różowy kwarc (41 mm) złoty z zielonoszarym paskiem (41 mm) zielonoszary (45 mm) fot. materiały prasowe

Parametry Pixel Watch 3

Za sprawne działanie Pixel Watch 3 odpowiada procesor Snapdragon SW5100 z dodatkowym układem Cortex M33, które kooperują z 2 GB SDRAM i 32 GB pamięci flash eMMC. Oznacza to, że pod tym względem nie doszło do żadnych zmian względem zeszłorocznego zegarka Pixel Watch 2. Całość pracuje pod kontrolą systemu WearOS 5.0.

Zaimplementowane moduły łączności to dwupasmowe WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS oraz łącze ultraszerokopasmowe. Niestety, o ile globalnie Pixel Watch 3 będzie dostępny także w wariancie z obsługą sieci komórkowych LTE, tak w Polsce go nie uświadczymy – na naszym rynku można kupić tylko wersję WiFi.

Oprócz tego, jak twierdzi producent, Pixel Watch 3 jest w pełni zintegrowany z ekosystemem Google i doskonale współpracuje z urządzeniami Pixel oraz innymi sprzętami marki. Pozwala on między innymi używać Portfela do płatności zbliżeniowych Google Pay, korzystać z Map Google (także offline), nagrywać przypomnienia lub notatki głosowe za pomocą aplikacji Dyktafon Pixel na zegarek czy obsługiwać aparat naszego Pixela i robić nim zdjęcia z poziomu Watcha 3.

Oczywiście zegarek został wyposażony w szereg opcji treningowych, w tym zaawansowane funkcje biegowe. Pixel Watch 3 pozwala śledzić treningi, monitorować sen i stan zdrowia, dzięki m.in. pomiarowi tętna, saturacji oraz temperatury ciała. Jest też w stanie ocenić naszą gotowość do treningu, kondycję i obciążenie kardio. Jedną z najnowszych, ciekawych funkcji jest natomiast wykrywanie utraty tętna.

Google Pixel Watch 3 (fot. materiały prasowe)

Warto wspomnieć, że kupując Pixel Watch 3 zyskujemy bezpłatnie półroczny dostęp do subskrypcji Fitbit Premium, która daje użytkownikowi dostęp do bardziej szczegółowych statystyk z aktywności, rekomendacji treningowych oraz ekskluzywne propozycje ćwiczeń od trenerów Fitbit.

Pixel Watch 3 zasilany jest poprzez akumulator, którego pojemności wynosi 307 mAh w przypadku rozmiaru 41 mm oraz 420 mAh w wariancie o kopercie 45 mm. Dla obu tych wersji, Google deklaruje do 24 godzin pracy z włączonym Always On Display i do 36 godzin w trybie oszczędzania energii. Zegarek wspiera szybkie ładowanie – 50% w około 28 minut, zaś do pełna w 80 minut.

Ile trzeba zapłacić za Google Pixel Watch 3?

Nowy Pixel Watch 3, podobnie jak pozostałe premierowe urządzenia Google, będzie u nas dostępny w trzech kanałach sprzedaży: na oficjalnej stronie Google Store i w sieci sklepów Media Expert (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność).

Oczywiście w sprzedaży pojawią się również akcesoria w postaci pasków z różnych materiałów i w wielu kolorach, natomiast prosto z pudełka, zegarek można kupić w pięciu następujących opcjach:

srebrna koperta z paskiem sportowym w różowego kwarcu (tylko 41 mm),

srebrna koperta z paskiem sportowym w kolorze porcelany,

złota koperta z paskiem sportowym w kolorze zielonoszarym (tylko 41 mm),

czarna matowa koperta z paskiem sportowym w kolorze obsydianu,

zielonoszara matowa koperta z paskiem sportowym w kolorze zielonoszarym (tylko 45 mm).

Jeśli zaś chodzi o ceny, Pixel Watch 3 w wersji 41 mm został wyceniony na 1699 złotych, natomiast większy wariant, z kopertą o średnicy 45 mm, kosztuje dokładnie 1949 złotych.