To ma Cię zachęcić do kupienia Pixela 9 w przedsprzedaży

Google oficjalnie zaprezentowało dziś nowe smartfony z serii Pixel 9. Firma oczywiście przygotowała specjalną ofertę, która ma Was zachęcić do zamówienia nowych Pixeli w przedsprzedaży.

Przedsprzedaż Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL w Google Store. Jakie prezenty?

Zanim przejdziemy do samej oferty przedsprzedażowej, przypomnijmy ceny Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL w oficjalnej polskiej dystrybucji:

Pixel 9: 12/128 GB: 4049 złotych 12/256 GB: 4499 złotych

Pixel 9 Pro: 16/128 GB: 4949 złotych 16/256 GB: 5349 złotych 16/512 GB: 5949 złotych 16/1 TB: 7349 złotych

Pixel 9 Pro XL: 16/128 GB: 5399 złotych 16/256 GB: 5799 złotych 16/512 GB: 6399 złotych 16/1 TB: 7599 złotych



W ramach oferty przedsprzedażowej w sklepie Google Store możecie kupić wersję z dwukrotnie większą ilością pamięci wbudowanej w cenie wariantu z dwa razy mniejszą ilością pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że zapłacicie:

4049 złotych za Pixel 9 12/256 GB,

4949 złotych za Pixel 9 Pro 16/256 GB,

5349 złotych za Pixel 9 Pro 16/512 GB,

5399 złotych za Pixel 9 Pro XL 16/256 GB,

5799 złotych za Pixel 9 Pro XL 16/512 GB,

6399 złotych za Pixel 9 Pro XL 16 GB/1 TB.

Wersje ze 128 GB pamięcią wewnętrzną nie są obecnie dostępne w polskim sklepie Google Store, podobnie jak Pixel 9 Pro z 1 TB pamięci wbudowanej.

To jednak nie koniec prezentów dla klientów, którzy kupią smartfon z serii Google Pixel 9 w przedsprzedaży w sklepie Google Store. Osoby, które zdecydują się na model Pixel 9, otrzymają 850 złotych do wykorzystania podczas kolejnych zakupów w Google Store. W przypadku Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL cashback wynosi już 1080 złotych.

Ponadto nabywcy Pixeli 9 Pro i 9 Pro XL otrzymają w prezencie roczną subskrypcję pakietu Google One AI Premium z dostępem do Gemini Advanced na 1 rok. Regularna cena miesięcznej subskrypcji w Polsce to 97,99 złotych.

Przedsprzedaż Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL w Media Expert. Jakie prezenty?

W Media Expert również można kupić wersję z większą ilością wbudowanej pamięci w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą ilością pamięci wewnętrznej. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. W tym celu trzeba w koszyku wpisać kod rabatowy 2XWIECEJPAMIECI.

Do Pixela 9 Media Expert dorzuca w prezencie 6-miesięczną subskrypcję pakietu Google One Premium 2 TB i Fitbit Premium oraz 3-miesięczną YouTube Premium. Do Google Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro z kolei 12-miesięczną subskrypcję pakietu Google One AI Premium 2 TB, 6-miesięczną Fitbit Premium oraz 3-miesięczną YouTube Premium.

Jeżeli do tego zdecydujecie się odsprzedać swój stary smartfon, otrzymacie bonusowy rabat w wysokości 650 złotych w przypadku zakupu Google Pixel 9 i 850 złotych, jeśli kupicie Pixel 9 Pro lub Pixel 9 Pro XL. Aby skorzystać z tej oferty, należy wybrać płatność i odbiór w sklepie Media Expert. Kwota za oddany sprzęt zostanie zaś przekazana na kartę podarunkową do wykorzystania na kolejne zakupy.

Co ciekawe, w Media Expert dostępne są wersje ze 128 GB pamięcią wewnętrzną, ale z uwagi na promocję przedsprzedażową nie opłaca się ich kupować.