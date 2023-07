Huawei rozpieszcza graczy kolejną edycją mobilnego festiwalu

Huawei od 2021 roku organizuje wydarzenie, zrzeszające tych, którzy lubią spędzać czas przy smartfonowych grach. Czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Game Fest?

Graj (nie tylko na Huawei)

Lato w pełni, a Wy chcielibyście spróbować czegoś innego niż przechadzka ze znajomymi w Pokemon GO lub rundka w mobilne League of Legends i Team Fight Tactics? Huawei może mieć coś dla Was – festiwal Game Fest. To już trzecia edycja wydarzenia, w trakcie którego możecie załapać się na promocje w wybranych grach czy wziąć udział w specjalnych konkursach.

Źródło: Huawei

Co ważne: nie musicie być posiadaczami smartfona Huawei, aby wziąć udział w Game Fest 2023. Wystarczy, że zainstalujecie aplikację AppGallery oraz HMS Core i posiadacie lub założycie konto Huawei ID. Następnie musicie przejść w sklepie do zakładki „Gry”, a potem kliknąć w przycisk „Promocje”. Teraz wystarczy znaleźć pozycję „Festiwal gier” i zanurzyć się w mobilną rozgrywkę z Huawei lub wybrać jedną z zakładek poświęconych konkretnemu tytułowi.

Gamingowy Festiwal

Czego możemy spodziewać się po tegorocznym Game Fest? Ta impreza to przede wszystkim okazja do zdobycia wyjątkowych przedmiotów w wyszczególnionych grach. Firma promuje na stronie imprezy m.in. World of Tanks MMO, Viking Rise, The Walking Dead Survivors, Guns of Glory czy Top Eleven: Menedżer piłkarski. W zależności od gry pakiety mogą się od siebie różnić – raz jest to kod podarunkowy i procentowy zwrot w punktach, innym razem mogą to być konkretne prezenty.

Zakładka w AppGallery poświęcona Festiwalowi gier (fot. Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Ponadto pobierając gry możemy odebrać specjalne kupony rabatowe na zakupy w wybranych tytułach. Maksymalnie możemy mieć przypisane 4 kupony, które należy wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu ich otrzymania. Lista obejmuje cztery kategorie:

Kupon w wysokości 4 złotych na zakupy o wartości min. 4 złotych (100% zniżki),

Kupon w wysokości 9 złotych na zakupy o wartości min. 18 złotych (50% zniżki),

Kupon w wysokości 13,50 złotych na zakupy o wartości min. 45 złotych (30% zniżki),

Kupon w wysokości 22,50 złotych na zakupy o wartości min. 90 złotych (25% zniżki).

Huawei planuje być również obecny na zbliżających się targach Gamescom. Wraz z platformą AppGallery firma zaprezentuje popularne obecnie tytuły mobilne, jak i nadchodzące nowości. Na miejscu spotkacie osoby zajmujące się produkcją niektórych gier, przetestujecie kilka z nich oraz aktywujecie specjalne produkty na stoiskach poświęconych tytułom, takim jak Primitive Era czy Life Makeover.

Koniec Festiwalu Gier zaplanowano na 1 września 2023 roku. Do tego czasu możecie sprawdzać promowane tytuły, polować na zniżki i specjalne przedmioty oraz dołączyć do dedykowanego kanału AppGallery Europe na Discordzie i podzielić się wrażeniami z innymi mobilnymi graczami.