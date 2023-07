Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Może się przydać

Tempo rozwoju aplikacji mObywatel jest naprawdę imponujące. Odpowiedzialne za nią Ministerstwo Cyfryzacji nieustannie dodaje do niej nowe funkcje, w tym takie, których wcześniej nie zapowiadało. Właśnie z taką nowością mamy tu do czynienia. Może się ona nieraz przydać.

Nowa, przydatna funkcja w aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś o udostępnieniu nowego modułu w aplikacji mObywatel 2.0 o nazwie Bezpieczny autobus. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wyjaśnił, że pozwala on sprawdzić, czy autobus, którym podróżujemy my lub nasi bliscy, jest bezpieczny. Jedyne, co trzeba zrobić, to wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Jakie informacje można wówczas uzyskać?

Przede wszystkim na temat tego, czy dany autobus ma ważną polisę OC i badania techniczne – w obu przypadkach wyświetlona zostanie data ich ważności. Ponadto moduł Bezpieczny autobus zawiera rok produkcji pojazdu i jego numer VIN, a także ostatni zarejestrowany stan licznika oraz dane techniczne, takie jak liczba miejsc (ogółem, siedzących, stojących), masa własna i dopuszczalna masa całkowita.

Oprócz tego w module Bezpieczny autobus, po wpisaniu numeru rejestracyjnego, można znaleźć informacje na temat dokumentów pojazdu, tj. datę wydania dowodu rejestracyjnego, numer homologacji oraz jej kategorię i wariant. Na załączonych poniżej zrzutach ekranu możecie zobaczyć, jak może to wyglądać w praktyce.

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Może, ale nie musi, ponieważ nie każdy pojazd będzie miał ważne dokumenty. Dane w aplikacji mObywatel pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów i może zdarzyć się sytuacja, że po wpisaniu numeru rejestracyjnego Waszym oczom ukaże się informacja, że dany autobus został oznaczony w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.

Ministerstwo cyfryzacji udostępniło moduł Bezpieczny autobus w idealnym momencie, choć i tak nieco za późno

Za pomocą modułu Bezpieczny autobus można sprawdzić wszystkie autobusy, które mają polskie rejestracje: wycieczkowe, rejsowe i miejskie. Jako że mamy okres wakacyjny, w szczególności nową funkcją mogą być zainteresowani rodzice, którzy wysyłają swoje pociechy na wycieczki czy kolonie. W przeszłości niejednokrotnie zdarzały się bowiem sytuacje, gdy autobus, który miał zawieźć dzieci do miejsca wypoczynku, okazywał się nie w pełni sprawny technicznie.

Teraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można samodzielnie sprawdzić pojazd za pomocą aplikacji mObywatel, jeszcze przed wezwaniem odpowiednich służb, mających uprawnienia do kontrolowania autobusów. To na pewno przydatna nowość, choć można żałować, że została ona udostępniona dopiero w połowie wakacji. Jak to jednak zwykło się mawiać – lepiej późno niż wcale, a w przyszłości z pewnością przyda się jeszcze nieraz.