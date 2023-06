OPPO Find N3 Flip będzie wyglądał jak składany Samsung Galaxy S23

Zaprojektowanie w 100% oryginalnego smartfona nie jest niemożliwe, ale prawda jest taka, że mało kto by go kupił, bo jednak większość klientów woli „klasyczne”, niewyróżniające się z tłumu urządzenia. OPPO nie boi się rzucających w oczy elementów, jednak w przypadku nowego Find N3 Flip w oczy rzuca się coś innego…

OPPO Find N3 Flip ma wyglądać dziwnie znajomo…

Nie ukrywam, że OPPO Find N2 Flip zrobił na mnie duże wrażenie za sprawą swojego wielkiego wyświetlacza zewnętrznego. W 2023 roku stanie się on jednak standardem, więc producentowi trudno będzie ponownie wywołać efekt wow dużym ekranem dodatkowym. Musi się mocno postarać, ale zapowiada się na to, że nie planuje rewolucyjnych zmian w kolejnej generacji swojego składaka z klapką.

W sieci pojawił się dziś pierwszy render, który rzekomo przedstawia OPPO Find N3 Flip. Po pierwsze oznacza to, że producent najprawdopodobniej przygotowuje go do premiery. Po drugie w oczy rzuca się zaskakujące podobieństwo – gdy pierwszy raz zobaczyłem załączoną powyżej grafikę, wcale nie pomyślałem o Find N2 Flip, tylko o Samsungu Galaxy S23.

Stało się tak, ponieważ w nowym modelu OPPO ma zastosować już trzy aparaty, a nie tylko dwa jak w poprzedniku. Jednocześnie takie ułożenie jednoznacznie kojarzy się z Samsungami Galaxy S23 i Galaxy S23+. Find N3 Flip można by było nawet z nimi pomylić, gdyby nie prostokątny ekran obok obiektywów i diody doświetlającej.

Dla mnie wygląda to zabawnie, choć dla OPPO prawdopodobnie było to po prostu naturalne. A że przy okazji pojawiło się podobieństwo do najnowszych Galaktyk… cóż, bywa. To bowiem nie pierwszy taki przypadek – Meizu 20 również przypomina Galaxy S23 i Galaxy S23+

Dla przypomnienia – tak wygląda Find N2 Flip po rozłożeniu:

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Co zaoferuje OPPO Find N3 Flip i kiedy premiera?

Nowy składany smartfon chińskiej marki ma otrzymać takie same aparaty jak OPPO Reno 10 Pro, czyli 50 Mpix z sensorem Sony IMX890, przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym + 32 Mpix (f/2.2) teleobiektyw. Pozostała specyfikacja ma natomiast pozostać taka sama jak w Find N2 Flip.

Data oficjalnej premiery Find N3 Flip nie jest jeszcze znana, ale można się jej spodziewać w 2023 roku.