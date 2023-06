Orange Flex ogłasza promocje dla klientów na wakacje. Są pakiety internetu za darmo

Dziś uczniowie większości klas oficjalnie zakończyli rok szkolny 2022/2023 i mogą nareszcie cieszyć się upragnionym odpoczynkiem od zeszytów, książek i nauki. Orange również postanowiło uczcić początek wakacji wakacyjnymi promocjami dla klientów sieci Flex.

Wakacyjne promocje w Orange Flex. Jest na bogato!

Operator postanowił podzielić wakacyjną promocję na dwa „turnusy”. Pierwszy z nich zaczyna się już dziś, tj. 23 czerwca, i potrwa do 31 lipca. Drugi natomiast startuje 1 sierpnia i kończy się 31 sierpnia 2023 roku. W trakcie każdego „turnusu” klienci Orange Flex mogą aktywować aż cztery pakiety po 20 GB każdy… całkowicie za darmo! Kody będą ważne przez 30 dni.

Wspomniane przed chwilą, bonusowe paczki można wykorzystać tylko w kraju, jednak operator nie zapomina o osobach, które w wakacje wybierają się na wycieczkę do krajów należących do Unii Europejskiej, bowiem mogą one aktywować dwa razy pakiet 2 GB do wykorzystania w roamingu w UE (przez 10 dni).

Jeśli natomiast ktoś potrzebuje naprawdę dużo internetu, to klienci Orange Flex mogą aktywować usługę UNLMTD, czyli internet bez limitu danych i prędkości, za 5 złotych na 5 dni. Standardowo jest ona dostępna na 7 dni za 15 złotych i 30 dni za 45 złotych (tylko w wybranych planach). Można to jednak zrobić tylko raz.

Jest też promocja na pakiety internetu do wykorzystania w krajach spoza Unii Europejskiej

Jednocześnie operator przygotował pakiety roamingowe do wybranych krajów spoza Unii Europejskiej w obniżonych cenach – w kolejności od najtańszego do najdroższego:

1 GB w Czarnogórze za 15 złotych,

1 GB w Szwajcarii za 20 złotych,

1 GB w Izraelu za 25 złotych,

1 GB w Turcji za 30 złotych,

1 GB w Tajlandii za 35 złotych,

1 GB w Chinach za 40 złotych,

1 GB w Gruzji za 70 złotych.

W tym przypadku kody będą ważne przez 14 dni kalendarzowych.

Jak skorzystać z wakacyjnej promocji w Orange Flex?

Z wakacyjnej promocji operatora mogą skorzystać wyłącznie członkowie i członkinie Klubu Flex – można do niego dołączyć w aplikacji operatora, wcześniej wyrażając wymagane zgody. Aplikacja Orange Flex jest dostępna w sklepie Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery.