OPPO oficjalnie wchodzi na rynek tabletów – oto OPPO Pad i OPPO Pencil

Mówiło się o tym już od dawna, a dziś OPPO oficjalnie to potwierdziło. Producent zaprezentował swój pierwszy tablet – OPPO Pad wraz z autorskim rysikiem OPPO Pencil.

OPPO Pad to pierwszy tablet OPPO

Urządzenie przyciąga wzrok za sprawą swojego oryginalnego, unikalnego designu. OPPO Pad będzie dostępny w trzech wersjach: czarnej i fioletowej oraz srebrnej, którą współtworzył James John, światowej sławy artysta, ilustrator i projektant. Ponadto tablet jest bardzo smukły – ma grubość zaledwie 6,99 mm, a także lekki – waży ~510 gramów. Pozostałe wymiary to 252,2 mm długości i 163,8 mm szerokości.

źródło: OPPO

Tablet wyposażono w wyświetlacz LCD (LTPS) o przekątnej 11 cali i rozdzielczości WQXGA 2560×1600 pikseli (275 ppi), który odświeża obraz i próbkuje dotyk z częstotliwością 120 Hz, a do tego charakteryzuje się kontrastem 1500:1 i zapewnia jasność 480 nitów. Ekran można obsługiwać również za pomocą dedykowanego rysika OPPO Pencil, który wykrywa 4096 poziomów nacisku, cechuje się częstotliwością próbkowania na poziomie 240 Hz i waży 16,5 grama.

Użytkownik może zmieniać pędzle i gumki do mazania po dwukrotnym tapnięciu rysika (w dowolnym miejscu) oraz szybko uruchomić aplikację do robienia notatek, kiedy ekran tabletu jest wyłączony – wystarczy, że dotknie wyświetlacz końcówką stylusa. Producent informuje, że do obsługi Pencila są zoptymalizowane mainstreamowe aplikacje, w tym WPS Office. Rysik ładuje się magnetycznie, po przyczepieniu go do bocznej krawędzi OPPO Pad – 1 minuta ładowania ma wystarczyć na 20 minut notowania, a pełne naładowanie na 11 godzin ciągłego pisania.

Tablet dysponuje bardzo wydajnymi podzespołami – w jego wnętrzu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz oraz od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4x 2133 MHz 4×16 bit i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Niestety, urządzenie nie obsługuje kart pamięci, jednak funkcję USB OTG już tak.

Ponadto tablet oferuje m.in. aparaty o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, żyroskop, Bluetooth 5.1 i obsługę WiFi 6, cztery głośniki z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio oraz port USB-C (USB 2.0), za pośrednictwem którego ładuje się akumulator o pojemności 8360 mAh – producent zapewnił obsługę technologii szybkiego ładowania SuperVOOC, VOOC 3.0, PD (9 V/2 A), a także QC (9 V/2 A). Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z ColorOS 12.0.

źródło: OPPO

Wersję 6 GB/128 GB wyceniono w Chinach na 2299 juanów (równowartość ~1530 złotych), wariant 6 GB/256 GB na 2699 juanów (~1800 złotych), a konfigurację 8 GB/256 GB na 2999 juanów (~2000 złotych). Rysik nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego – kosztuje 499 juanów (~330 złotych). Ponadto klienci mogą dokupić dedykowaną klawiaturę – jej regularna cena to 399 juanów (~265 złotych).