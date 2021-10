Dbrand Darkplates 2.0 – nowe szaty dla PlayStation 5, które sprowadziły na ich producenta pozew od Sony

Pomimo kroków prawnych, które podjęło Sony, Dbrand wciąż planuje sprzedawać swoje panele zmieniające wygląd PlayStation 5. I ma dla nich nowe motywy.

Reklama

Dbrand kontra Sony

Dbrand nie ma zbyt przyjaznych stosunków z japońskim producentem elektroniki. Kiedy w marcu br. Dbrand pokazał Darkplates 1.0, czyli wymienne obudowy dla PlayStation 5, przedstawiciele firmy w swoich wypowiedziach niemalże podpuszczali Sony do wystosowania wobec nich pozwu. Nie zgadniecie, co się stało. Japończycy faktycznie wystosowali pozew wobec firmy za naruszenie ich patentów.

Źródło: Dbrand (reddit,.com)

Opis całej sytuacji możecie przeczytać na Reddicie marki. W skrócie: firma otrzymała nakaz zaprzestania sprzedaży paneli do PlayStation 5 ze względu na naruszanie znaków towarowych. Co ciekawe, Sony nie podaje dokładnych numerów patentów, a sam design symboli na panelach tylko luźno nawiązuje do czterech znaków kojarzonych z PlayStation, a nie bezczelnie kopiuje znak towarowy. Dlaczego zatem Sony tak bardzo zależy na walce z producentem paneli do PS5?

Reklama

Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze

W zeszłym roku Sony weszło w nową generację konsol, całe na biało. Dosłownie. Zarówno konsola z padem, jak i akcesoria były dostępne wyłącznie z dominującą bielą na plastikach. W maju tego roku, Sony pokazało dwie nowe opcje kolorystyczne pada DualSense: czerwony i czarny. Miesiąc temu do padów dołączyły słuchawki Pulse 3D. Premiera czarnego PlayStation 5 powinna być zatem kwestią czasu.

W tym momencie nadarza się więc idealna okazja, żeby sprzedać nową konsolę obecnym posiadaczom, którzy nie są fanami sprzętu elektronicznego w kolorze bieli. Przygotowując grunt pod czarne PS5, Sony musi ukrócić działalność która mogłaby wpłynąć na sprzedaż konsoli. Dlatego podjęto kroki prawne wobec Dbrand.

8.5 Ocena

Dbrand zaprezentował Darkplates 2.0

Firma postanowiła „zaokrąglić” panele względem oryginału, oraz dodała wcięcia w okolicach wentylatorów, które poprawiają przepływ powietrza w konsoli. Dbrand wierzy, że dzięki tym zmianom zagra Sony na nosie i firma nie będzie miała już żadnego powodu, aby wystosować kolejny pozew. Efekt tych zmian widoczny jest na stronie sklepu. Panele możemy zamówić w trzech kolorach nawiązujących do PS5, jak również jej poprzedniczek: czarnym, szarym oraz białym. Do tego panele środkowe w podobnych kolorach oraz taśmy RGB, et voilà, nasze PS5 wygląda zupełnie inaczej niż fabryczne.

Pierwsze zestawy Darkplates 2.0 powinny trafić do właścicieli w listopadzie. Czas pokaże, czy Sony faktycznie wyda czarne PS5, a Dbrand uniknie kolejnego pozwu.