Microsoft szykuje kompletną przebudowę Outlooka i porzuci dotychczasową aplikację

Jeśli przyzwyczailiśmy się do obecnego działania poczty Outlook, to od informatorów z Microsoftu mamy ciekawe wieści. Twórca oprogramowania przymierza się do sporej zmiany w tej aplikacji pocztowej.

Reklama

Microsoft Outlook na sto sposobów

Jednego, za czym nie przepadam w przypadku poczty Outlook, to mnogość jej wersji. Właściwie każda jest podobna do siebie (ile można przecież wałkować temat programu pocztowego), jednak zawsze trzeba brać poprawkę na to, z jakiego wydania aplikacji korzystamy. Inaczej wygląda program w wersji Win32 na Windowsa, coś innego otrzymujemy wraz z subskrypcją usługi Microsoft 365, a jeszcze inaczej prezentuje się program w wersji webowej – a nie wspominam nawet o apkach na Androida czy iOS.

Być może pewną chęcią pewnego ujednolicenia tego bałaganu są działania, które Microsoft podejmuje, by stworzyć nową aplikację o nazwie One Outlook. Przecieki wskazują, że jest to apka internetowa, której działanie rozciągnie się na wszystkie systemy i będzie sukcesywnie wypierać inne wersje poczty. Pierwszy raz usłyszeliśmy o niej już na początku ubiegłego roku.

Mało tego: Microsoft One Outlook ma ostatecznie zastąpić aplikację Poczta w systemie Windows. Osobiście jest to dla mnie podstawowy klient poczty na Windows 11, więc ciekaw jestem, jak ta sprytna podmianka się uda.

Do sieci wyciekło pierwsze zdjęcie przedstawiające okno nowego One Outlook i cóż – wygląda całkiem nieźle.

Jak szybko należy spodziewać się rewolucji? Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najwyraźniej informatorzy natknęli się na bardzo wczesną wersję programu. Wersja testowa może pojawić się wkrótce w kanałach deweloperskich, ale zanim nastąpi pełna przesiadka Outlooka na One Outlook, mogą minąć całe lata.

Jeśli więc mamy zastrzeżenia do aktualnego działania programu pocztowego Microsoftu, to albo przyzwyczaimy się do jego wad, albo przerzucimy się na jakieś konkurencyjne rozwiązanie. Bo zanim One Outlook zacznie działać, przyjdzie się nam zestarzeć.