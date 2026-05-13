Ten robot sprawi, że pokochasz sprzątanie

Dwie nowości debiutują na polskim rynku, ale jedna z nich jest szczególnie intrygująca. Ten robot sprzątający może sprawić, że pokochasz jego codzienne przejazdy po mieszkaniu.

Eufy Omni S2 – wyjątkowy robot sprzątający z wbudowanym dyfuzorem zapachowym

Na polskim rynku debiutują dwa nowe roboty Eufy. Pierwszy z nich to model Omni S2, czyli robot sprzątający wyposażony w system Aero Turbo 2.0, oferujący moc ssania do 30 tysięcy Paskali. Urządzenie nie myje, a szoruje podłogi, wywierając na podłogę nacisk do 15 N. Omni S2 korzysta ze sztucznej inteligencji i technologii 3D MatrixEye, co – zgodnie z deklaracją producenta – ma pozwolić na rozpoznawanie i omijanie ponad 200 rodzajów domowych przeszkód, w tym kable, buty czy zwierzęta.

Stacja mopująca UniClean 2.0 oferuje natomiast funkcje, takie jak automatyczne opróżnienie zbiornika na kurz, mycie i suszenie mopów, uzupełnienie wody oraz wytworzenie kwasu podchlorawego do dezynfekcji podłóg. Poza tym Omni S2 został zintegrowany z systemem do aromaterapii. Bardziej przypomina to zwykłe kapsułki wrzucane do worków w tradycyjnych modelach odkurzaczy, aniżeli zastępstwo dla dyfuzora zapachowego, choć trzeba przyznać, że jest to dość intrygująca funkcja. Do wyboru są trzy wkłady wystarczające na 45 dni o zapachu cytrusów z bazylią, bambusa z szałwią i bergamotki z liczi.

Eufy Omni S2 zadebiutował już na polskim rynku w cenie 6499 złotych.

Robot koszący Eufy C15 w kilka minut nauczy się Twojego ogrodu

Zgodnie z naszą zapowiedzią z marca 2026 roku na polskim rynku debituje również nowy robot koszący Eufy C15. Urządzenie wyposażono w system V-FSD, za pomocą którego maszyna ma widzieć i rozumieć ogród oraz odnajdować się w przestrzeni bez montażu przewodów ograniczających czy stacji bazowej RTK. Producent deklaruje, że instalacja zajmuje około 4 minut.

Eufy C15 (źródło: Eufy by Anker)

Ponadto Eufy C15 korzysta z systemu AI zdolnego do rozpoznawania ponad 300 rodzajów przeszkód – od zabawek, przez śpiącego na trawie psa, aż po przechodzącego trawnikiem jeża. Producent deklaruje, że dzięki rozwiązaniu Ride-on-Edge robot docina trawę wzdłuż krawędzi i przejść. Model ten oferuje też czujnik deszczu, funkcję antykradzieżową, opcjonalny moduł 4G (z dwuletnim darmowym pakietem danych) oraz spełnia wymogi klasy szczelności IP66.

Robot koszący Eufy C15 przeznaczony jest do ogrodów o powierzchni do 500 m2. Cena nowego robota koszącego została ustalona na 3899 złotych, jednak do 31 maja 2026 roku można kupić go w cenie promocyjnej wynoszącej 3236,17 złotych.