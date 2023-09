Orlen pochwalił się liczbą punktów, w których możemy skorzystać z ORLEN Paczka

Możliwość nadania i odbioru paczki w wyznaczonym punkcie, jeśli przykładowo nie mamy czasu, aby czekać na kuriera w domu, to zdecydowanie spore ułatwienie. W związku z tym cieszy fakt, że liczba punktów, w którym możemy skorzystać z ORLEN Paczka, cały czas rośnie i właśnie osiągnęła ważny kamień milowy.

ORLEN Paczka dostępna w tysiącach punktów

Jedną z najlepszych rzeczy związaną z usługami kurierskimi, z której możemy skorzystać w Polsce, jest usługa Paczkomatów oferowana przez InPost. Dla wielu osób możliwość szybkiego i wygodnego nadania/odebrania paczki to znaczące ułatwienie, a także spora oszczędność czasu. Warto zaznaczyć, że dostępne są również alternatywne rozwiązania, jak ORLEN Paczka, co dodatkowo podnosi liczbę punktów, w których możemy nadać lub odebrać paczkę. Dzięki temu, nawet jeśli mieszkamy daleko od większego miasta, skorzystanie z jednej z dostępnych usług nie stanowi zazwyczaj żadnego problemu.

Jeśli chodzi o wspomnianą przed chwilą usługę ORLEN Paczka, która wystartowała w 2021 roku, to mamy dobrą wiadomość dla wszystkich korzystających. Otóż liczba punktów właśnie osiągnęła ważny kamień milowy i jest ich naprawdę dużo.

Orlen pochwalił się, że liczba punktów przekroczyła 10 tysięcy. Przesyłki można obecnie nadać i odebrać w ponad 3,3 tys. automatów paczkowych, na ok. 1,1 tys. stacji paliw, 700 kioskach RUCHU i ok. 5 tys. punktach partnerskich. Co więcej, firma chce przebić barierę 4 tys. automatów paczkowych do końca tego roku.

(fot. PKN Orlen)

Segment usług kurierskich jest ważną częścią strategii rozwoju oferty detalicznej Grupy ORLEN. W ciągu 1,5 roku ORLEN Paczka stała się istotnym graczem na krajowym rynku i cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu roku liczba klientów naszej usługi wzrosła o 90 procent. Koncentrujemy się na rozbudowie potencjału logistycznego i rozwoju segmentu automatów paczkowych, których liczba w tym roku podwoi się. Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Grupy ORLEN

Jeszcze kilka interesujących liczb

Warto dodać, że ORLEN Paczka dysponuje obecnie 19 centrami i zamierza uruchomić do końca roku 4 nowe centra. Ponadto w planach jest zwiększenie liczby kurierów oraz rozbudowa tras logistycznych, aby cały czas gwarantować dostawę ze sklepów internetowych w jeden dzień, mimo rosnącej liczby klientów.

Orlen pochwalił się też, że odnotowuje stałe wzrosty wskaźników satysfakcji użytkowników ORLEN Paczki. Z przeprowadzonych badań wynika, że 82% klientów przyznaje jej najwyższą ocenę, a 91% ocenia jako ponadprzeciętną.