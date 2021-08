Paczkomaty InPostu są spoko, ale już niebawem odbierzemy przesyłkę z maszyny na Orlenie

InPost dokonał ogromnej przemiany, jeśli chodzi o rynek usług kurierskich w Polsce i nie brak firm, które chciałyby powtórzyć ten sukces, a przynajmniej trochę na nim zarobić. Paczkomaty zyskają konkurencję w postaci usługi „ORLEN paczka”.

ORLEN paczka startuje we wrześniu

Zgodnie z informacją na stronie biura prasowego Orlenu, zamierza wykorzystać potencjał spółki RUCH. Koncern buduje własną sieć automatów paczkowych, z której będzie można korzystać już od jesieni. O planach podjęcia takiej strategii firma sygnalizowała już pół roku temu.

Reklama

Podjeżdżasz zatankować i przy okazji wyjmujesz paczkę z automatu – banalne

Nadchodzące zmiany wpłyną na to, ile czekamy na dostarczenie zamówionej przesyłki do punktu. Orlen przekazał, że znacząco skraca czas dostawy przesyłek do 1-2 dni. By to było możliwe, już teraz RUCH rozwija współpracę z e-sklepami, które swoim klientom będą mogły zaoferować atrakcyjną ofertę zamawiania i dostaw.

Usługa nadawania i odbierania paczek będzie dostępna do końca tego roku w ponad 5,5 tys. punktów sieci „ORLEN Paczka”. Większość z tych punktów stanowić będą punkty RUCH oraz stacje paliw, ale zapowiada się postawienie automatów paczkowych w ok. 200 atrakcyjnych, dostępnych całodobowo miejscach, w wielu polskich miastach – i to tylko we wrześniu. Do końca 2022 roku cieć maszyn paczkowych ma liczyć jakieś 2000 urządzeń. Klienci otrzymają też specjalną aplikację mobilną, która m.in. pozwoli bezdotykowo odebrać przesyłkę z automatu paczkowego.

Konkurencja dla InPostu?

Zakładając, że InPost utrzyma swoje szalone tempo stawania Paczkomatów (100 maszyn tygodniowo), to firma nie musi się obawiać konkurencji ze strony Orlenu. Już w lutym InPost chwalił się ponad 11 000 Paczkomatów, a do 2022 roku, w którym Orlen zamierza osiągnąć 2000 automatów, InPost postawi pewnie swoje maszyny na każdej przecznicy.

Orlen nie ma przewagi pod względem ilościowym, ale może zacząć podgryzać InPost cenami. InPost podniósł ostatnio opłaty za przesyłki, czym może zrobić nieco miejsca bliźniaczym usługom. Dodatkowo, Orlen może przecież wliczać w dostępne punkty odbioru placówki RUCH oraz stacje paliw. Nie ma to jak solidne zaplecze usług komplementarnych. InPost hot doga przy odbieraniu przesyłki nam nie zaproponuje, a Stop Cafe – owszem.