OriginOS 6 zmierza na smartfony Vivo. Znamy harmonogram aktualizacji

System operacyjny OriginOS 6, oparty na Androidzie 16, wkrótce w formie aktualizacji pojawi się na pierwszych smartfonach Vivo. Producent udostępnił harmonogram aktualizacji.

Sporo nowości w OriginOS 6

Na początku października firma Vivo zaprezentowała OriginOS 6, czyli nową wersję oprogramowania dla własnych smartfonów. Jak już wspomniałem, podstawą jest Android 16, ale przeszedł on szereg znaczących zmian w wyglądzie, wyraźnie inspirowanych iOS, a także nie zabrakło bogatego zestawu autorskich funkcji.

W kwestii wizualnych atrakcji OriginOS 6 oferuje m.in. efekt stopniowego rozmycia elementów interfejsu czy większe możliwości personalizacji ekranu blokady – można m.in. zwiększyć i zmniejszyć rozmiar zegara. Całość jak najbardziej może się podobać, chociaż mogłoby pojawić się nieco więcej indywidualności.

OriginOS 6 to także większa stabilność klatek na sekundę i prędkość uruchamiania aplikacji o 11% (w każdym przypadku) oraz poprawa wydajności renderowania o 35%. Ponadto ta wersja zmniejsza zapotrzebowanie na energię z akumulatora – czas rozmów wideo wydłużony o 7%, oglądanie krótkich wideo dłuższe o 18%, granie o 14% i czuwanie o nawet 7%.

Dostępna jest także współpraca z iPadem, nowe podejście do łączenia smartfonów Vivo – wystarczy nimi potrząsnąć oraz możliwość wyświetlania aplikacji w pływającym oknie także w sytuacji, gdy użytkownik uruchomi grę w trybie pełnoekranowym. Do tego dochodzi sporo mniejszych usprawnień i różnych zmian.

Należy jeszcze zaznaczyć, że dotychczas OriginOS miały wyłącznie smartfony Vivo sprzedawane w Chinach. Natomiast na pozostałych rynkach zainstalowane było oprogramowanie nazwane Funtouch OS. Wraz z najnowszą wersją się to zmienia – OriginOS 6 będzie dostępny globalnie.

Które smartfony Vivo jako pierwsze otrzymają OriginOS 6?

Z informacji ogłoszonych przez chińskiego producenta wynika, że nowa wersja oprogramowania, bazująca na Androidzie 16, globalnie trafi na:

na początku listopada 2025 roku: Vivo X200 Pro, Vivo X200, Vivo X200 FE,

w połowie listopada 2025 roku: Vivo X Fold 3 Pro, Vivo X100 Pro,

w połowie grudnia 2025 roku: Vivo V50, Vivo V50e,

w pierwszej połowie 2026 roku: Vivo X90 Pro, Vivo V60 Lite 5G, Vivo V50 Lite 5G, Vivo V50 Lite, Vivo V40, Vivo V40e, Vivo V40 Lite 5G, Vivo V40 SE 5G, Vivo V40 SE 80W, Vivo V40 SE.