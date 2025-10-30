AliExpress staje się silną konkurencją dla Allegro

Minął rok odkąd AliExpress stało się znacznie silniejszym rywalem dla naszego rodzimego Allegro. Wygląda na to, że platforma nie ma zamiaru się zatrzymać. Właśnie pochwaliła się, jak wielu przedsiębiorców z Polski świadczy już swoje usługi za jej pośrednictwem.

AliExpress realizuje swój wielki plan i rośnie jako konkurent Allegro

Unia Europejska już w marcu 2024 roku zabrała się za popularną, chińską platformę. KE wszczęło wtedy postępowanie ze względu na naruszenia Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act; DSA) przez AliExpress. Co ważne, serwis e-commerce ewidentnie nie chciał zamknąć się na europejskich klientów i przedstawił listę swoich zobowiązań. W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska zaakceptowała zaproponowane przez AliExpress rozwiązania.

Chińska platforma mogła więc odetchnąć z ulgą, szczególnie że w październiku 2024 roku postanowiła wpuścić na swoją platformę polskich przedsiębiorców, zadając tym samym całkiem spory cios Allegro. Warto wspomnieć, że AliExpress – próbując przyciągnąć przedsiębiorców – zaproponowało im szereg korzyści, takich jak:

wsparcie marketingowe,

brak kosztów stałych,

brak opłaty za otwarcie i zamknięcie konta,

brak obowiązku pozostania w marketplace,

możliwość skorzystania z funkcji tłumaczenia opisów produktów na 15 języków oraz ich optymalizacji,

brak kosztów prowizji przez pierwsze 6 miesięcy działalności na platformie.

Wygląda na to, że Polscy sprzedawcy zawładnęli chińską platformą

Od debiutu polskich przedsiębiorców na platformie AliExpress minął już nieco ponad rok. Platforma pochwaliła się, że w ciągu tego czasu udało jej się przyciągnąć ponad tysiąc naszych rodzimych sprzedawców. To jednak nie koniec. Chiński gigant szacuje, że w 2026 roku nawet połowa sprzedaży na terenie Polski może pochodzić od lokalnych sprzedawców i w ramach lokalnej realizacji zamówień.

Business Development and Category Management z AliExpress Polska – Radosław Kaczmarek – mówi wprost, że celem firmy jest uczynienie AliExpress najbardziej lokalnym z globalnych marketplace’ów. Przedstawiciel podkreśla, iż chińska platforma ma stać się miejscem, gdzie sprzedawcy z Polski mogą działać z taką samą efektywnością i pewnością, jak na rodzimych platformach, a jednocześnie korzystać z międzynarodowej skali.