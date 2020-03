Orange zapowiada uruchomienie sieci 5G. Klienci mogą się już ustwiać w kolejce, jeśli chcą z niej skorzystać

Orange nie zamierza iść śladem Play i Plusa, którzy wkrótce wdrożą na szeroką skalę standard 5G w pasmach do tej pory wykorzystywanych przez technologię 4G – pomarańczowy operator nie uznaje tego za „prawdziwe 5G”. Nie oznacza to jednak, że nie przygotowuje się do uruchomienia sieci piątej generacji – jak najbardziej to robi i właśnie ogłosił, że zainteresowani klienci mogą się już ustawiać w kolejce, jeśli chcą dostać do niej dostęp w pierwszej kolejności.

Orange wprowadza nową ofertę przed uruchomieniem sieci 5G

Jak informuje Orange, klienci, którzy od teraz zdecydują się na Plan Mobilny 75, pakiety Orange Love Extra lub Premium oraz nowe Plany Firmowe L i XL będą mogli jako pierwsi skorzystać z sieci 5G, od razu po jej komercyjnym uruchomieniu.

To jednak nie jedyny profit. Orange w wyżej wymienionych ofertach znacznie powiększy przyznawany pakiet internetu: w Planie Mobilnym 75 z 30 GB do 70 GB, w Orange Love Extra z 15 GB do 20 GB, w Orange Love Premium z 30 GB do 40 GB, a w Orange Love Mini i Standard z 7 do 10 GB.

Chcemy, aby nasi klienci mogli jak najpełniej korzystać z możliwości, jakie da nowa generacja sieci mobilnej. Dlatego planujemy uruchomić prawdziwe 5G, wraz z kompatybilnymi urządzeniami i w częstotliwościach do tego przewidzianych. Technologicznie jesteśmy do tego gotowi, chcemy to zrobić tuż po uzyskaniu przydziału niezbędnego pasma. Dlatego już dziś oferujemy dwa pierwsze elementy: smartfony obsługujące przyszłą sieć 5G i paczki internetu, które sprostają ich wymaganiom. Klienci, którzy już teraz wybiorą nasze najnowsze, jeszcze bardziej atrakcyjne plany, jako pierwsi skorzystają z sieci 5G, gdy tylko zostanie uruchomiona – powiedział Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska ds. rynku konsumenckiego.

Orange jednocześnie informuje, że osoby, które już korzystają z Planu Mobilnego 75 oraz Orange Love Extra i Premium nie będą musiały aneksować umowy, by w przyszłości mieć dostęp do sieci 5G. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto Mój Orange i zaznaczą, że chcą korzystać z 5G. Taką samą dyspozycję mogą złożyć również przez infolinię. W przypadku obecnych użytkowników Planu Mobilnego 75 zwiększy ona (automatycznie i bez żadnych dodatkowych kosztów) dostępny pakiet internetu z 30 GB do 70 GB. Dostęp do sieci 5G po jej komercyjnym uruchomieniu otrzymają też klienci Nowych Planów Firmowych L i XL (nie będą oni musieli nic robić, operator włączy ją samodzielnie).

Orange jednocześnie wprowadza do sprzedaży pierwsze urządzenia obsługujące sieć piątej generacji, m.in. Samsunga Galaxy S20+ 5G (po zsumowaniu opłaty początkowej i 24 rat za sprzęt wychodzi nieco mniej niż w sklepach, gdzie trzeba za niego zapłacić 4849 złotych).

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska