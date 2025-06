Masz numer w Orange? Operator ma ważną wiadomość dla Ciebie

Operator Orange wydał ważny komunikat dla swoich klientów. Zdecydowanie nie należy go zignorować. Chodzi bowiem o dostęp do usług, związany z unowocześnianiem sieci.

Orange zaktualizowało harmonogram wyłączania sieci 3G w Polsce

Już od marca 2023 wiadomo, że Orange wyłączy sieć 3G w Polsce. Proces cały czas trwa. Niedawno Orange pokazało, gdzie sieć 3G przestanie działać w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2025 roku. Dziś operator zaktualizował harmonogram, dzięki czemu wiadomo, w jakich miejscach technologia 3G przestanie być dostępna we wrześniu 2025 roku.

Zaraz po wakacjach rozpocznie się proces wyłączania sieci 3G w części województw:

dolnośląskiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

podkarpackiego

oraz pomorskiego.

W związku z tym technologia 3G przestanie być dostępna m.in. w Gdańsku, Gdyni, Jeleniej Górze, Krakowie, Otwocku, Sopocie, Tarnowie i Warszawie.

Mapa Polski, przedstawiająca harmonogram wyłączania sieci 3G (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Następnie, jeszcze w 2025 roku, operator wyłączy sieć 3G na południu Polski – w południowych częściach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Technologia ta przestanie być dostępna również w Poznaniu i we Wrocławiu.

Dlaczego Orange wyłącza 3G i co to oznacza dla klientów?

W 2025 roku technologia 3G nie zapewnia odpowiedniej wydajności, ponieważ jej charakterystyka nie przystaje do oczekiwań klientów. Orange, podobnie jak T-Mobile i Play, zdecydowało się na wyłączenie sieci 3G, aby „uwolnić” zajmowane przez nią pasmo 900 MHz. Zostanie ono zagospodarowane na potrzeby LTE, co przełoży się na większy komfort korzystania z usług.

Dla większości klientów wyłączenie 3G powinno być niezauważalne, ponieważ przeważająca część użytkowników korzysta z sieci 4G i 5G. Natomiast osoby, posiadające smartfony i telefony, obsługujące tylko 2G i 3G, nie stracą możliwości wysyłania i odbierania SMS-ów oraz prowadzenia rozmów głosowych, lecz ich jakość może być zauważalnie niższa.

W związku z tym warto rozważyć wymianę telefonu, na przykład na tani smartfon do 1000 złotych, szczególnie że część z nich, pomimo niskiej ceny, obsługuje technologię 5G, która w niedalekiej przyszłości powinna stać się tak powszechnie dostępna jak 4G/LTE.

Do tego osoby, które mają starszą kartę SIM, będą musiały ją wymienić na nową, aby móc korzystać z LTE i VoLTE – można to zrobić bezpłatne w salonie operatora. W celu sprawdzenia, czy karta SIM kwalifikuje się do darmowej wymiany, należy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233 (Orange i Nju) lub skorzystać z czatu w aplikacji (Orange Flex).