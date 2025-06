Nowe odkurzacze znanej marki już do kupienia w Polsce. Jest promocja na start

Znany producent wprowadził dziś na polski rynek odkurzacz Dreame Z30 Ultra oraz Dreame Z20 AquaCycle. Z okazji premiery oba modele kupicie taniej, nawet o blisko 300 złotych.

Odkurzacz Dreame Z30 Ultra – wielka moc i długi czas pracy

Premiera tego modelu to ważne wydarzenie, ponieważ przyjął on rolę flagowego odkurzacza pionowego w ofercie marki. Zastosowany z nim silnik TurboMotor jest w stanie pracować z prędkością nawet 150 tysięcy obrotów na minutę i wygenerować moc ssania sięgającą 37900 Pa (330 AW). Według producenta sprawia to, że podda mu się nawet najbardziej uporczywy brud, i to na każdej powierzchni.

Mocną stroną tego odkurzacza jest również akumulator, który na pojedynczym ładowaniu może działać do 90 minut (w trybie Eco) i dzięki temu umożliwiać odkurzenie nawet 235 m2 powierzchni, aczkolwiek finalny czas pracy może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

Dreame Z30 Ultra (źródło: Dreame)

Szczególnie, że odkurzacz Dreame Z30 Ultra w trybie Auto automatycznie dostosowuje siłę ssania na podstawie analizy rozmiaru i ilości cząstek w czasie rzeczywistym. Urządzenie oferuje też system wielowarstwowej filtracji, w tym filtr HEPA H14, który ma zatrzymywać 99,9% kurzu, bakterii i wirusów.

Odkurzacz Dreame Z30 Ultra dostarczany jest w zestawie ze szczotką Omni-brush z oświetleniem CelesTect (światło ma zasięg 140° i 30 cm), małą szczotką z silnikiem, obrotową szczotką miękką, szczotką wielofunkcyjną, elastycznym adapterem i harmonijkową rurą przedłużającą. Ponadto producent zapewnia stację dokującą z miejscem na akcesoria i funkcją ładowania.

Dreame Z20 AquaCycle to nie tylko odkurzacz, ale też mop

Ten model cechuje się mniejszą mocą ssania niż odkurzacz Dreame Z30 Ultra, ponieważ sięga ona maksymalnie 250 AW (vs 330 AW). Mimo to skutecznie ma usuwać wszelki brud z podłogi, ponieważ na pokładzie jest silnik, który może pracować z prędkością do 140 tysięcy obrotów na minutę. Maksymalny czas pracy wynosi w trybie Eco 90 minut, co przekłada się na 200 m2 odkurzonej powierzchni.

Dreame Z20 AquaCycle (źródło: Dreame)

W razie potrzeby podłogę można również umyć, gdyż odkurzacz Dreame Z20 AquaCycle oferuje taką funkcję – wystarczy podłączyć dodawaną w zestawie szczotkę AquaCycle z wałkiem, obracającym się z prędkością do 580 obrotów na minutę. Co ważne: w przypadku skorzystania z funkcji mopowania, zebrane zanieczyszczenia trafiają do osobnego pojemnika. Według deklaracji producenta pojemnik na wodę wystarcza na około 40 minut sprzątania na mokro.

Producent dodaje w zestawie m.in. szczotkę z podświetleniem, miękką szczotkę z podświetleniem, kompaktową szczotkę z silnikiem, miękką szczotkę obrotową do kurzu, szczotkę wielofunkcyjną, elastyczny adapter, wąż przedłużający i stację bazową z funkcją ładowania i przechowywania wybranych akcesoriów.

Dreame Z20 AquaCycle (źródło: Dreame)

Dreame Z30 Ultra i Dreame Z20 AquaCycle – cena w Polsce i promocja na start

Regularna cena flagowego Dreame Z30 Ultra została ustalona w Polsce na 2499 złotych, natomiast modelu Dreame Z20 AquaCycle na 2249 złotych. Do 14 lipca 2024 roku oba możecie jednak kupić taniej:

Dreame Z30 Ultra za 2229 złotych (taniej o 270 złotych),

Dreame Z20 AquaCycle za 1999 złotych (taniej o 250 złotych).

To ceny sugerowane przez producenta. Ponadto do każdego odkurzacza otrzymacie dodatkowy zestaw filtrów.

Gdzie kupić? Dreame Z30 Ultra ok. 1999 zł Media Expert Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.