Paliwo znowu będzie tańsze. Sprawdź, gdzie i ile zaoszczędzisz

Wakacyjna promocja na paliwo stała się już tradycją. Również w 2025 roku kierowcy będą mogli zatankować taniej. Rabaty mają sięgać nawet 40 groszy na litrze.

Promocja na paliwo na wakacje. Znowu

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, w rozmowie z Super Expressem, zapowiedział, że już wkrótce ruszy kolejna promocja na paliwo na stacjach polskiego giganta. Jej start zaplanowano na 27 czerwca 2025 roku, czyli najbliższy piątek. Kierowcy będą mogli zatankować taniej już minutę po północy.

fot. Orlen

Promocja na paliwo na stacjach Orlen ma obowiązywać do końca wakacji, tj. do 31 sierpnia 2025 roku, do godziny 23:59. Każdy zainteresowany będzie mógł z niej skorzystać jednak tylko w wybrane dni tygodnia, a konkretniej w każdy piątek, sobotę i niedzielę – w inne dni już nie.

Aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach Orlen w wakacje 2025, kierowca będzie musiał posiadać aplikację Vitay, ponieważ to właśnie w niej polski gigant udostępni kupony rabatowe, uprawniające do zniżki – po pięć w okresie od 27 czerwca do 31 lipca i od 1 do 31 sierpnia 2025 roku.

Oznacza to, że z promocji będzie można skorzystać nawet dziesięć razy od początku do końca trwania promocji na paliwo na Orlenie. Naturalnie przy kasie należy okazać kartę Vitay w aplikacji, a wcześniej aktywować kupon w programie.

Jaki rabat na paliwo na stacjach Orlen w wakacje 2025?

Każdy kupon w aplikacji zapewni bezwarunkowo zniżkę w wysokości 25 groszy na każdy zatankowany litr paliwa. W trakcie jednorazowego tankowania będzie można otrzymać rabat na maksymalnie 50 litrów paliwa. W przypadku zatankowania większej ilości, nadwyżka zostanie rozliczona po standardowej cenie, obowiązującej na danej stacji.

Kierowcy będą mogli jednak zwiększyć wysokość rabatu do 40 groszy na każdy zatankowany litr. W tym celu należy zrobić zakupy na stacji na kwotę minimum 5 złotych.

Należy jednak pamiętać, że wakacyjny rabat na paliwo na stacjach Orlen zostanie przyznany wyłącznie, gdy klient zatankuje benzynę albo olej napędowy (diesel). Wakacyjna promocja nie będzie uprawniać do otrzymania zniżki w przypadku zatankowania gazu LPG.