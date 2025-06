Urodzinowa bestia od Sony – Diablo IV w PlayStation Plus!

PlayStation Plus wkrótce będzie obchodzić swoje piętnaste urodziny. Z tej okazji Sony przygotowało szereg atrakcji. Po tytule wiecie jednak, co będzie prawdziwą gwiazdą miesiąca – Diablo IV.

Diablo IV w pigułce

Na sequel wydanego w poprzedniej dekadzie Diablo III fani czekali aż 11 lat. Wiadomo było jednak, że tytuł nie będzie miał łatwo, aby skraść serca graczy – czasy się zmieniły, a Blizzard nie jest już tym samym zespołem, który dostarczał na premierę oszlifowane diamenty i ciągnęło się za nim pasmo chłodno przyjętych dodatków do World of Warcraft (Battle for Azeroth i Shadowlands) oraz mobilny Diablo Immortal, którego prezentacja w trakcie BlizzCon 2018 przeszła już do historii.

Recenzja Diablo IV rozwiewała wątpliwości i udowadniała, że warto ponownie wybrać się do Sanktuarium. Wciągająca fabuła ociekająca klimatem Diablo, połączona z dobrą optymalizacją w dniu premiery (co nie jest w dzisiejszych czasach takie oczywiste) i satysfakcjonującym systemem walki sprawiły, że „Czwórka” otrzymała solidne 9/10.

Diablo IV (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Choć kolejne sezony w grze nie były w stanie podtrzymać popularności z pierwszych tygodni od debiutu, to rok później tytuł złapał drugi oddech dzięki dodatkowi Vessel of Hatred. Ponownie nie było w tym miejscu żadnych wątpliwości i Maciek ocenił DLC na 9/10, chwaląc m.in. nową klasę, zmiany w poziomie trudności czy systemie progresji.

Jeżeli nie kupiliście tej gry do tego momentu ani nie skorzystaliście z opcji ogrania Diablo IV w Xbox Game Pass, macie kolejną szansę na spróbowanie tytułu. Z okazji 15. urodzin usługi PlayStation Plus Diablo IV będzie dostępny w zbliżającym się, lipcowym pakiecie.

Co jeszcze Sony przygotowało na 15. urodziny PlayStation Plus?

Do puli gier dostępnych w ramach kolejnego PS+ dorzucony zostanie także The King of Fighters XV – kolejna odsłona popularnej serii bijatyk oraz Jusant – platformówka o wspinaczce, która wyszła spod klawiatur Dontnod, kojarzonego z Banishers: Ghosts of New Eden czy Life is Strange.

Na tym jednak prezenty się nie kończą – powróci możliwość zagrania w ramach programu Game Trial Monster Hunter Wilds i WWE 2K25, w okresie 27-29 czerwca pojawią się wyjątkowe zniżki dla członków PS Plus, a gracze Valoranta otrzymają darmowy zestaw przedmiotów kosmetycznych. Oprócz tego pojawią się turnieje m.in. w EA Sports FC, NBA 2K czy Tekken 8, zniżka na filmy w usłudze Sony Pictures Core oraz darmowy dostęp do rozgrywki sieciowej w dniach 28-29 czerwca.