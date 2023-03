Nowe słuchawki Jabra Elite 4 mają być świetnym kompanem do pracy i rozrywki

Duńska firma Jabra zaprezentowała właśnie swoje najnowsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe ze znanej i lubianej przez użytkowników serii Elite. Model Elite 4, bo o nim mowa, jest według producenta wyposażony w wiele przydatnych funkcji, które sprawdzą się zarówno podczas pracy, jak i rozrywki, a przy tym nie kosztuje majątku.

ANC to ważna funkcja słuchawek bezprzewodowych

W moim odczuciu jedną z najistotniejszych cech, którą muszą posiadać dobre słuchawki true wireless jest aktywna redukcja szumów. To ona pozwala nam swobodnie zanurzyć się w słuchanej muzyce mimo wszechobecnego hałasu, jaki może nas otaczać na przykład podczas podróży komunikacją publiczną.

Jak widać, Jabra doskonale o tym wie, bowiem w Elite 4 nie zabrakło ANC, które jak twierdzi firma, ma „sprawić, że zakłócenia z zewnątrz staną się przeszłością„. Gdy zaś musimy się z kimś szybko porozumieć, będziemy mogli zrobić to bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu, za sprawą funkcji HearThrough. Wówczas, za pośrednictwem mikrofonów przekazuje ona dźwięki z otoczenia wprost do naszych uszu. Z chęcią sprawdzę efektywność tych dwóch funkcji w praktyce, gdy już będę miał okazję przetestować Elite 4.

Za reprodukcję dźwięku w Elite 4 ma odpowiadać zestaw 6-milimetrowych przetworników dynamicznych – po jednym w każdej słuchawce, zaś wysoką jakość rozmów telefonicznych i przez komunikatory internetowe mają zapewnić łącznie cztery mikrofony.

Jabra Elite 4 (fot. Jabra)

Co jeszcze oferują Jabra Elite 4?

Producent nie zapomniał także o kwestii łączności – za nią odpowiada Bluetooth 5.2 z kodekiem Qualcomm aptX, mający zapewniać dobrej jakości dźwięk na smartfonach z Androidem. Szybkie łączenie z naszymi urządzeniami wspomagają Google Fast Pair w przypadku systemu Android oraz Microsoft Swift Pair dla komputerów z Windowsem.

Z kolei funkcja Bluetooth Multipoint daje możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie – na przykład z telefonem oraz laptopem – i płynnie przełączać się między nimi. Użytkowników serwisu streaminowego Spotify ucieszy natomiast obecność Spotify Tap, które pozwoli jednym kliknięciem słuchawki włączyć ulubioną muzykę.

Wersje kolorystyczne Jabra Elite 4 (fot. Jabra)

Akumulatory, w które wyposażono Jabra Elite 4 mają umożliwić nawet do 7 godzin pracy na jednym naładowaniu, wraz z etui aż do 28 godzin. Gdy użytkownik będzie korzystać z włączonej redukcji hałasów, będzie mógł liczyć na 5,5 godziny odtwarzania, a łącznie z doładowaniami w futerale – do 22 godzin.

Na koniec warto dodać, że Elite 4 cechują się lekkim i kompaktowym wzornictwem, a certyfikat IP55 oznacza, że kurz, pot i deszcz nie zrobią na nich wrażenia. Producent jest tego na tyle pewny, że po zarejestrowaniu słuchawek w aplikacji Jabra, dwuletnia gwarancja obejmuje także uszkodzenia spowodowane kurzem i wodą.

Cena i dostępność

Słuchawki Jabra Elite 4 dostępne są w czterech ciekawych wersjach kolorystycznych – ciemnoszarej, granatowej, liliowej i beżowej. Każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie. Ich sprzedaż w wybranych sieciach sklepów rusza już teraz, a wyceniono je na 469 złotych. Czas pokaże, czy w tej cenie okażą się one naprawdę godnym wyborem i hitem sprzedaży.