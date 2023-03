Dostałeś podejrzaną wiadomość? Możesz to zgłosić do CERT za pomocą SMS-a

Internetowi oszuści, posługujący się spreparowanymi wiadomościami, mającymi na celu wyłudzenie od nas wrażliwych danych, są coraz bardziej namolni. Prawie każdy z nas otrzymał kiedyś lub nadal otrzymuje scamerskie SMS-y. Teraz będzie można łatwo zgłosić taki incydent.

CERT Orange Polska otwiera „telefon zaufania” internetowego

Phishing wciąż jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych oraz finansów milionów Polaków. Oszuści imają się różnych sposobów, by zwieść mniej doświadczonych użytkowników Internetu i skłonić ich do podania informacji, które można by później wykorzystać do przeprowadzenia skutecznego zamachu na stan konta zbyt ufnych osób.

Ponieważ osoby obyte w sieci znacznie trudniej oszukać, przestępcy często próbują szczęścia, wysyłając e-maile lub SMS-y do dużej grupy odbiorców, licząc na to, że znajdzie się wśród nich taka, która niespecjalnie sprawdza, w co klika, lub po prostu uwierzy, że ma do zapłaty jakiś zaległy rachunek.

Zdarza się, że jednego dnia blokujemy blisko 200 domen phishingowych. Skala zjawiska jest ogromna, dlatego stawiamy na prosty i szybki sposób zgłaszania fałszywych stron i wiadomości. Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska

CERT Orange Polska chce pomóc chronić użytkowników Internetu przed wpadnięciem w sidła oszustów. W tym celu uruchomiono numer 508 700 900, na który można przesyłać podejrzane strony i wiadomości. Dla klientów sieci Orange oraz nju, SMS na powyższy numer będzie bezpłatny.

Nowy numer służy wyłącznie do obsługi SMS-ów. Nie ma więc żadnego sensu na niego dzwonić.

Strona CERT Orange Polska – zgłaszanie incydentu (fot. Orange)

Jak zgłosić podejrzaną stronę internetową?

Do SMS-a, wysyłanego do CERT, powinniśmy wkleić link do podejrzanej strony internetowej. Zostanie on zweryfikowany przez systemy bezpieczeństwa. Jeśli zgłoszenie będzie zasadne, dostęp do takiej strony zostanie zablokowany. W sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień wiadomością zajmie się ekspert CERT Orange Polska, który przeprowadzi analizę zgłoszenia.

Cały czas aktywny jest inny numer CERT Polska – 799 448 084. Tam zgłoszenia mogą przesyłać wszyscy, ale muszą liczyć się z opłatą równą cenie za wiadomość SMS, która obowiązuje zgodnie z taryfą operatora. Należy przy tym pamiętać, by przesłać wiadomość w oryginalnej formie tekstowej, a nie zrzut ekranu.

W porządku, a jeśli nie chcemy płacić za SMS? Inną opcją jest po prostu przejście na stronę cert.orange.pl lub CERT Polska. Tam możemy powiadomić o incydencie bezpieczeństwa, załączając zapisaną wiadomość do zgłoszenia.

Może warto zapisać numer 508 700 900 lub 799 448 084 w telefonie? Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda!